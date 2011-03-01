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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

113 کیلو قرص روان گردان در خراسان رضوی کشف شد

113 کیلو قرص روان گردان در خراسان رضوی کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیر کل گمرک مشهد، از کشف 113 کیلوگرم قرص روانگردان در استان خبر داد که از زمان مبارزه با این پدیده شوم یک رکورد محسوب و تاکنون بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود عاطفی ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران گفت: مأمورین انتظامی گمرک دوغارون، حین گشت و بازرسی از یک دستگاه خودرو پژو هزار و 38 بسته قرص به وزن بیش از 113 کیلوگرم کشف کردند.

وی افزود: مأمورین گمرک دوغارون با توقیف و بازرسی این خودرو سواری که قصد عبور از محوطه گمرک و ورود به کشور را داشت موفق به کشف سه کیسه، حاوی قرص بسته بندی شده با وزن بیش از 113 کیلوگرم شدند.

نتیجه آزمایش این مواد پس از بررسی و ارسال به مراجع تشخیص، نشان داد قرص ها حاوی ماده ای، از ترکیبات آمفتامین بوده و در ساخت قرص های روانگردان مورد استفاده قرار می گیرد.
 

کد مطلب 1264692

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