  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۳

تیم جستجو و نجات هلال احمر آستانه اشرفیه به مسابقات کشوری اعزام شد

تیم جستجو و نجات هلال احمر آستانه اشرفیه به مسابقات کشوری اعزام شد

رشت - خبرگزاری مهر: تیم جستجو و نجات در جاده جمعیت هلال احمر آستانه اشرفیه برای شرکت در مسابقات کشوری به استان مرکزی اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تیم متشکل از پنج نفر از امدادگران به همراه سرپرست تیم و با تجهیزات کامل انفرادی و تیمی در مسابقات کشوری جستجو و نجات که در شهرستان ساوه برگزار می شود، حضور خواهند داشت.
 
وی عنوان کرد: امدادگران با تجربه و کارآزموده طی تمرینات مداوم و فشرده با آمادگی هرچه بیشتر دراین مسابقات شرکت کردند.
 
مدبرعامل هلال احمر گیلان گفت: مسابقات کشوری جستجو و نجات  در جاده با حضور 31 تیم از سراسر کشور و به مدت سه روز برگزار می شود و به نفرات برتر این مسابقات جوایزی به رسم یاد بود اهداء خواهد شد.
 
وی اظهار داشت: با اجرای طرح یک روزه ویزیت رایگان در شهرستان املش و استقرار چادر امدادی و پزشک  157 نفر از بیماران با مراجعه  به این پایگاه به صورت رایگان مشاوره، معاینه و ویزیت شدند.
 
محمدی بیان داشت: این جمعیت با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر، کم بضاعت  و با هدف ارتقاء فرهنگ سلامت طرح های مختلف از قبیل ویزیت رایگان و مشاوره را در شهرستان های مختلف استان با توجه به ارزیابی و نیازمندی به اجرا در می آورد.
 
وی همچنین از برگزاری دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه 89 ساعته  در جمعیت هلال احمر گیلان خبرداد و افزود:
در این دوره آموزشی که با حضور 30 نفر از خواهران در جمعیت هلال احمر شهرستان املش برگزار شد، شرکت کنندگان با مباحث  امداد و کمک های اولیه، اسکان اضطراری، روانشناسی در سوانح و پشتیبانی درامداد به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.
 
 مدیرعامل هلال احمر گیلان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را افزایش سطح آگاهی قشر آسیب پذیر جامعه بمنظور آمادگی بیشتر در مقابله با حوادث و بلایا عنوان کرد.
کد مطلب 1264693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها