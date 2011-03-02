تیم جستجو و نجات هلال احمر آستانه اشرفیه به مسابقات کشوری اعزام شد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تیم متشکل از پنج نفر از امدادگران به همراه سرپرست تیم و با تجهیزات کامل انفرادی و تیمی در مسابقات کشوری جستجو و نجات که در شهرستان ساوه برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

وی عنوان کرد: امدادگران با تجربه و کارآزموده طی تمرینات مداوم و فشرده با آمادگی هرچه بیشتر دراین مسابقات شرکت کردند.

مدبرعامل هلال احمر گیلان گفت: مسابقات کشوری جستجو و نجات در جاده با حضور 31 تیم از سراسر کشور و به مدت سه روز برگزار می شود و به نفرات برتر این مسابقات جوایزی به رسم یاد بود اهداء خواهد شد.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح یک روزه ویزیت رایگان در شهرستان املش و استقرار چادر امدادی و پزشک 157 نفر از بیماران با مراجعه به این پایگاه به صورت رایگان مشاوره، معاینه و ویزیت شدند.

محمدی بیان داشت: این جمعیت با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر، کم بضاعت و با هدف ارتقاء فرهنگ سلامت طرح های مختلف از قبیل ویزیت رایگان و مشاوره را در شهرستان های مختلف استان با توجه به ارزیابی و نیازمندی به اجرا در می آورد.

وی همچنین از برگزاری دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه 89 ساعته در جمعیت هلال احمر گیلان خبرداد و افزود:

در این دوره آموزشی که با حضور 30 نفر از خواهران در جمعیت هلال احمر شهرستان املش برگزار شد، شرکت کنندگان با مباحث امداد و کمک های اولیه، اسکان اضطراری، روانشناسی در سوانح و پشتیبانی درامداد به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را افزایش سطح آگاهی قشر آسیب پذیر جامعه بمنظور آمادگی بیشتر در مقابله با حوادث و بلایا عنوان کرد.