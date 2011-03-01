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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

190 مقاله به همایش ملی آسیبهای اجتماعی ارسال شد

190 مقاله به همایش ملی آسیبهای اجتماعی ارسال شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از برگزاری نخستین همایش ملی دو سالانه آسیبهای اجتماعی همزمان با فروردین ‌ماه سال آینده در این استان خبر داد و گفت: تاکنون 190 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسن اکبری ‌مطلق بعد ازظهر سه شنبه در دیدار با امام جمعه بیرجند اظهار داشت: تاکنون 190 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده و علاقمندان تا 20 فروردین ماه فرصت دارند تا برای این همایش ثبت‌ نام کنند.

وی با اشاره به محورهای این همایش افزود: طلاق، خشونت خانگی، خودکشی و اقدام به خودکشی، سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، زنان آسیب دیده اجتماعی، کودکان خیابانی، اختلاف هویت جنسی (TS)، فرار از منزل، آسیب‌های اجتماعی نوپدید و بازپدید، آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، اسلام و آسیب‌های اجتماعی، رسانه و آسیب‌های اجتماعی، امنیت و آسیب‌های اجتماعی، مرزنشینی و آسیب‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد و آسیب‌های اجتماعی، سکونتگاه‌های غیر رسمی و آسیب‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی از جمله محورهای این همایش است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی تصریح کرد: مقاله‌ هایی که با محوریت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مداخله در آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی در برابر آسیب‌های اجتماعی در یکی از محورهای فوق باشد برای ارائه در همایش مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

اکبری ادامه داد: علاقمندان می ‌توانند برای اطمینان از تطبیق موضوع مقاله یا کارگاه با اهداف و محورهای همایش، از طریق رایانامه با دبیرخانه علمی همایش مکاتبه کنند.

وی تصریح کرد: شرکت در این همایش دارای امتیاز بازآموزی از طرف سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: همچنین شرکت کارکنان دولت در کارگاه‌های آموزشی همایش که در اسفند 89 اعلام می ‌شود دارای امتیاز بازآموزی ضمن خدمت از سوی دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی است.

امام جمعه بیرجند نیز در این مراسم گفت: گاهی اوقات همایش‌های بزرگی برگزار می‌ شود اما به خروجی و نتایج کار توجه خاصی نمی ‌شود که این مهم در این همایش باید مورد بررسی قرار گیرد.

حجت ‌الاسلام علی رضایی بیرجندی تصریح کرد: برای بحث آسیب ‌شناسی اجتماعی باید ابتدا فرهنگ ‌سازی شود که این مهم همت مسئولان را می ‌طلبد.

وی افزود: افراد متخصص و کارشناسانی باید برای این کار شناسایی شوند تا آسیب‌های اجتماعی را برای مردم بازگو کنند.

کد مطلب 1264696

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