190 مقاله به همایش ملی آسیبهای اجتماعی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسن اکبری ‌مطلق بعد ازظهر سه شنبه در دیدار با امام جمعه بیرجند اظهار داشت: تاکنون 190 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده و علاقمندان تا 20 فروردین ماه فرصت دارند تا برای این همایش ثبت‌ نام کنند.

وی با اشاره به محورهای این همایش افزود: طلاق، خشونت خانگی، خودکشی و اقدام به خودکشی، سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، زنان آسیب دیده اجتماعی، کودکان خیابانی، اختلاف هویت جنسی (TS)، فرار از منزل، آسیب‌های اجتماعی نوپدید و بازپدید، آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، اسلام و آسیب‌های اجتماعی، رسانه و آسیب‌های اجتماعی، امنیت و آسیب‌های اجتماعی، مرزنشینی و آسیب‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد و آسیب‌های اجتماعی، سکونتگاه‌های غیر رسمی و آسیب‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی از جمله محورهای این همایش است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی تصریح کرد: مقاله‌ هایی که با محوریت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مداخله در آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی در برابر آسیب‌های اجتماعی در یکی از محورهای فوق باشد برای ارائه در همایش مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

اکبری ادامه داد: علاقمندان می ‌توانند برای اطمینان از تطبیق موضوع مقاله یا کارگاه با اهداف و محورهای همایش، از طریق رایانامه با دبیرخانه علمی همایش مکاتبه کنند.

وی تصریح کرد: شرکت در این همایش دارای امتیاز بازآموزی از طرف سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: همچنین شرکت کارکنان دولت در کارگاه‌های آموزشی همایش که در اسفند 89 اعلام می ‌شود دارای امتیاز بازآموزی ضمن خدمت از سوی دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی است.

امام جمعه بیرجند نیز در این مراسم گفت: گاهی اوقات همایش‌های بزرگی برگزار می‌ شود اما به خروجی و نتایج کار توجه خاصی نمی ‌شود که این مهم در این همایش باید مورد بررسی قرار گیرد.

حجت ‌الاسلام علی رضایی بیرجندی تصریح کرد: برای بحث آسیب ‌شناسی اجتماعی باید ابتدا فرهنگ ‌سازی شود که این مهم همت مسئولان را می ‌طلبد.

وی افزود: افراد متخصص و کارشناسانی باید برای این کار شناسایی شوند تا آسیب‌های اجتماعی را برای مردم بازگو کنند.