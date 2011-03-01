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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

20 هزار قطعه بچه ماهی شانک در دیر رهاسازی شد

20 هزار قطعه بچه ماهی شانک در دیر رهاسازی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: بیش از 20 هزار قطعه بچه ماهی شانک در آبهای ساحلی بزرگترین بندرصیادی خلیج فارس در بندر دیر رهاسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، رئیس شیلات شهرستان دیر در مراسم رهاسازی این بچه ماهیها گفت: صید بی رویه و آلودگی های ناشی از بهره برداری از ذخایر نفتی و حمل و نقل مواد نفتی در دریا موجب کاهش ذخایر آبزیان از جمله ماهی شانک شده که حالا برای بازسازی ذخایر این آبزی بیش از 20 هزار قطعه بچه ماهی در دو کیلومتری ساحل دیر در خلیج فارس رها شد.

علی یوسفی با اشاره به این که بچه ماهیها در کارگاهی در تنگستان تکثیر شده اند، افزود: ماهی شانک از ماهیان تجاری و ارزشمند خلیج فارس است که وزن آن به دو تا سه کیلوگرم می رسد و به قیمت هر کیلو چهار تا پنج هزار تومان فروخته می شود.

بندر دیر در 200 کیلومتری جنوب بوشهر با داشتن 750 شناور صیادی و صید سالانه هفت هزار تن آبزی بزرگترین بندر صیادی خلیج فارس به شمار می رود.

کد مطلب 1264701

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