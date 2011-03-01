جانبازان الگوی نسل جوان در ورزش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شاه کرمی گفت: در مدت حضور چند ماهه ام در این وزارتخانه همکاری و همدلی صمیمانه ای را بین شرکت ها برای توسعه ورزش در بین خانواده بزرگ صنعت نفت دیدم.

وی افزود: ورزش وزارت نفت امسال شاهد پویایی خاصی با برگزاری سه المپیاد کارکنان مرد، بانوان زیر 26 سال برای اولین بار و دومین دوره المپیاد ورزشی جانبازان بوده است.

شاه کرمی خاطرنشان کرد: دومین المپیاد ورزشی جانبازان وزارت نفت به میزبانی شرکت ملی پالایش و پخش و در شش رشته ورزشی در شرایطی برگزار می شود که شاهد هماهنگی خوب و منسجم تیم ها و کمیته فنی بازیها با فدراسیون ورزشهای جانبازان برای برگزاری این رقابت‌ها تحت جدیدترین قوانین بین المللی ورزشی هستیم.

مدیر کل ورزش وزارت نفت با بیان اینکه جانبازان الگوی نسل جوان کشورمان هستند، ادامه داد: جانبازانی که در این دوره از مسابقات شرکت می کنند در کنار رفاقت و رقابت‌ و همانطور که مقام معظم رهبری درباره این عزیزان فرموده اند، قهرمانان واقعی هستند چرا که قبلا قهرمانی خود را به اثبات رسانیده اند.

وی تاکید کرد: شرکت در این گونه المپیادها فقط یادآور خاطره ها و تجلی دوران هشت سال دفاع مقدس و اسارت این عزیزان می باشد. با این وصف امیدواریم بتوانیم دومین دوره این رقابت‌ها را که برای اولین بار هم در مجموعه صنعت نفت در محمود آباد برگزار می شود، به خوبی برگزار کنیم.

دومین المپیاد ورزشی سراسری جانبازان وزارت نفت از 14 تا 18 اسفندماه به میزبانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در شهرستان محمود آباد و در مجتمع صنعت نفت این شهر برگزار می شود.

این رقابت‌ ها در شش رشته ورزشی فوتسال، تیراندازی، دارت، شنا، شطرنج و تنیس روی میز برگزار خواهد شد.