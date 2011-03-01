عناصر غارت کننده منابع طبیعی مورد برخورد قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در جمع پرسنل منابع طبیعی استان فارس افزود: منابع طبیعی یک مسئله اساسی و حیاتی جامعه و از سرمایه های اصلی ماست و متعلق به همه انسانهاست و همه ما وظیفه حفظ منابع طبیعی و شرایط حاکم بر طبیعت را بر عهده داریم.

وی با اشاره به اینکه در قرون اخیر و معاصر شاهد دست اندازی به منابع طبیعی و امور اراضی هستیم، افزود: انسانها ملزم به حفظ حقوق طبیعت هستند و تخلف از این وظیفه حرام و گناه است.

امام جمعه شیراز اضافه کرد: منابع طبیعی باید برنامه ریزی کند که روند تجاوز به منابع طبیعی ادامه پیدا نکند و سرمایه های باقیمانده را خارج از شعار و مسائل تبلیغاتی حفظ کنید.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه دریاچه های ما را عده ای به اسم کشاورزی و تولید گندم نابود می کنند، افزود: دریاچه پریشان اثری را که در اکوسیستم محیط دارد قابل مقایسه با هیچ عامل طبیعی دیگر نیست، حضور این دریاچه در این منطقه ثروتی است که قیمت خاصی برای آن تعیین نمی شود.

وی اضافه کرد: با حفر چاه های عمیق درصدد خشک کردن آن هستیم و جاده هم در آن می سازیم، محیط زیست و منابع طبیعی مجموعه ای واحد است و باید به فکر باشند و با عملیاتی کردن طرح های حفظ منابع طبیعی بکوشند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه راهکارهای توسعه و حفظ منابع طبیعی را دریابید و برای آیندگان فضای سبز به وجود آورید، افزود: منابع طبیعی متعلق به افراد خاصی نیست، حکومتها و مملکتها قوانینی دارند و و نباید هرکسی از راه برسد زمینی را تصرف کند.

آیت الله ایمانی اظهار اشت: زمینهای مردم را حفظ کنید و.در بحث مبارزه با زمین خواران جامع ببینید و جامع اقدام کنید.