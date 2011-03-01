پیام تبریک رحیمی به نخست وزیر جدید نپال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،در این پیام آمده است: « امیدوارم در دوره مسئولیت جناب‌عالی، شاهد تحکیم بیشتر پایه‌های ترقی و پیشرفت نپال و گسترش بیش از پیش روابط دوستانه میان دو کشور در سایه تلاش‌های متقابل در همه زمینه‌ها باشیم.»

