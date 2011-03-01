پیام تبریک رحیمی به نخست وزیر جدید نپال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،در این پیام آمده است: « امیدوارم در دوره مسئولیت جنابعالی، شاهد تحکیم بیشتر پایههای ترقی و پیشرفت نپال و گسترش بیش از پیش روابط دوستانه میان دو کشور در سایه تلاشهای متقابل در همه زمینهها باشیم.»
معاون اول رئیس جمهور در پیامی انتصاب «جالانات کانال» به عنوان نخست وزیر جمهوری فدرال دمکراتیک نپال را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،در این پیام آمده است: « امیدوارم در دوره مسئولیت جنابعالی، شاهد تحکیم بیشتر پایههای ترقی و پیشرفت نپال و گسترش بیش از پیش روابط دوستانه میان دو کشور در سایه تلاشهای متقابل در همه زمینهها باشیم.»
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