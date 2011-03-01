500 هزار قلم کالای فرهنگی در گیلان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رضا علیزاده ظهر سه شنبه در نخستین جلسه اعضای ستاد تسهیلات نوروزی با اشاره به وجود 330 جاذبه گردشگری در استان و 20 جاذبه طبیعی، تاریخی و فرهنگی در رشت افزود: سالانه مسافران وگردشگران زیادی به ویژه در ایام تعطیلات نوروز و تابستان به گیلان سفر می کنند.

وی با بیان اینکه در تعطیلات نوروز 89 بیش از پنج میلیون مسافر وارد گیلان شدند، پیش بینی کرد: امسال 20 درصد به تعداد مسافران نوروزی استان افزوده شود.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان گفت: گیلان امسال با معرفی الگوهای معماری بومی و سنتی، تولید و عرضه همزمان صنایع دستی، اجرای مراسم سنتی چون نوروزی خوانی و برگزاری بازی های محلی مثل لافند بازی و همچنین سوغاتی های استان در جشنواره ثبت جهانی نوروز که هفتم فروردین ماه سال 90 در تهران برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

فرماندار شهرستان رشت نیز دراین نشست از آمادگی این شهرستان برای استقبال از بهار و مسافران نوروزی خبرداد و برضرورت آمادگی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی برای استقبال از بهار و پذیرایی از مسافران تاکید کرد.

سید ولی الله عظمتی نصب علائم و تابلوهای مسیریاب، ایجاد ایستگاه های راهنمایی گردشگران، اجرایی طرح های ویژه ترافیک، آماده سازی محل اسکان مسافران و تجهیز مراکز بهداشتی و خدماتی را از مهمترین اقدامات این ستاد برای تعطیلات نوروز اعلام کرد.