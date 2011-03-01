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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۴

100 ورزشکار در مسابقات انتخابی کونگ فو گلستان رقابت کردند

100 ورزشکار در مسابقات انتخابی کونگ فو گلستان رقابت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت کونگ فو استان گلستان گفت: 100 ورزشکار در مسابقات انتخابی هیئت کونگ فو در بخش آقایان در شهرستان گرگان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هانی تاجیک عصر سه شنبه در نشست این هیئت افزود: این دوره از مسابقات انتخابی تیم لیگ منتخب آزاد هیئت کونگ فواستان بود که در بخش آقایان و با حضور 100 فایتر و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در قالب 10 تیم در سالن بوکس شهرستان گرگان به رقابت با هم پرداختند.

وی یادآور شد: هدف از برگزاری این دوره از مسابقات ایجاد انگیزه وآمادگی لازم در بین ورزشکاران کونگ فوکار استان وانتخاب تیم لیگ منتخب آزاد هیئت کونگ فو از بین نفرات اول و دوم جهت شرکت در مسابقات کشوری بود.

تاجیک همچنین ازحضور معاون محترم تربیت بدنی استان مدیر تربیت بدنی شهرستان گرگان و اعضاء شورای شهر گرگان که دراین دوره از مسابقات حضور بهم رساندند تشکر کرد.

وی گفت: حضور آقایان دراین دوره، جلای تازه ای به مسابقات بخشید و موجبات دلگرمی را برای ورزشکاران استان فراهم آورد.

تاجیک گفت: دراین دوره از مسابقات سبک های کونگ فوفایتینگ، پرتوآ، توآ، مدرن کونگ فو و گونگ فو فول کنتاک شرکت کردند که در مجموع تیم گرگان الف به مقام، تیم گرگان ب به مقام دوم و تیم مراه تپه مقام سوم را کسب کردند.

کد مطلب 1264710

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