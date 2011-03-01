100 ورزشکار در مسابقات انتخابی کونگ فو گلستان رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هانی تاجیک عصر سه شنبه در نشست این هیئت افزود: این دوره از مسابقات انتخابی تیم لیگ منتخب آزاد هیئت کونگ فواستان بود که در بخش آقایان و با حضور 100 فایتر و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در قالب 10 تیم در سالن بوکس شهرستان گرگان به رقابت با هم پرداختند.

وی یادآور شد: هدف از برگزاری این دوره از مسابقات ایجاد انگیزه وآمادگی لازم در بین ورزشکاران کونگ فوکار استان وانتخاب تیم لیگ منتخب آزاد هیئت کونگ فو از بین نفرات اول و دوم جهت شرکت در مسابقات کشوری بود.

تاجیک همچنین ازحضور معاون محترم تربیت بدنی استان مدیر تربیت بدنی شهرستان گرگان و اعضاء شورای شهر گرگان که دراین دوره از مسابقات حضور بهم رساندند تشکر کرد.

وی گفت: حضور آقایان دراین دوره، جلای تازه ای به مسابقات بخشید و موجبات دلگرمی را برای ورزشکاران استان فراهم آورد.

تاجیک گفت: دراین دوره از مسابقات سبک های کونگ فوفایتینگ، پرتوآ، توآ، مدرن کونگ فو و گونگ فو فول کنتاک شرکت کردند که در مجموع تیم گرگان الف به مقام، تیم گرگان ب به مقام دوم و تیم مراه تپه مقام سوم را کسب کردند.