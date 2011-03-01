طرح میدان امام خمینی (ره) ارومیه فروردین سال 90 افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل محبت خواه بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند اجرای طرح میدان امام خمینی (ره) ارومیه با اشاره به اینکه تملک زمین های اطراف میدان به اتمام رسیده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است گفت: تلاش می کنیم تا پایان فروردین ماه سال آینده بهره برداری از میدان امام خمینی(ره) آغاز شود.

وی با بیان اینکه پروژه میدان امام ارومیه با 140 هزار واحد تجاری در حال ساخت است اظهارداشت:این واحدها در قالب 6 هزار مترمربع زیربنا در حال احداث هستند.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این بازدید با تاکید بر تسریع در روند عملیات اجرایی این طرح گفت: مجریان این طرح تلاش کنند تا هرچه سریع تر میدان امام خمینی (ره) به بهره برداری برسد تا فازهای بعدی آن آغاز شود.

استاندار آذربایجان غربی به همراه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و سرپرست شهرداری ارومیه از روند عملیات اجرایی احداث میدان امام خمینی(ره) در حد فاصل مسجد اعظم و مسجد جامع ارومیه بازدید و بر رفع مشکلات این طرح تاکید کرد.

میدان امام (ره) یکی از مهمترین طرح های نیمه تمام ارومیه به شمار می رود که ساخت آن از سال 63 آغاز شده و تاکنون نیز خاتمه نیافته است.