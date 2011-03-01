50 هزار تن پرتقال در مازندران ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگارمهردر بابل، حسین اصغرزاده بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه فروش بهاره در مصلی بابل با اشاره به اینکه برای تنظیم بازار میوه در حال حاضر بیش از 50 هزار تن پرتقال در مازندران ذخیره ‌سازی شده است، افزود: بخشی از این محصول به خارج استان ارسال شده و مابقی در استان ذخیره ‌سازی شده است تا به هنگام نیاز در بازار عرضه شود.

وی بیان داشت: برپایی نمایشگاه بهاره یکی از اقدامات خوب و اساسی وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار شب عید است.

اصغرزاده عنوان کرد: نمایشگاه‌ های بهاره مازندران همزمان با سراسر کشور از 10 تا 19 اسفند ماه افتتاح شده و دارای هزار و 700 غرفه است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی مازندران بیان داشت: در آستانه سال جدید یکی از سیاست‌های وزارت بازرگانی، راه‌اندازی نمایشگاه بهاره برای تنظیم بازار و تامین و توزیع اقلام مایحتاج ضروری شهروندان است.

وی تصریح کرد: سازمان بازرگانی مازندران ذخیره ‌سازی کالا و مواد پروتئینی، قند و شکر، آجیل و خشکبار و میوه و برنج را در دستور کاری خویش قرار داده است و اقدام به ذخیره‌سازی مقادیر قابل توجهی از میوه و تره‌بار کرده است.



اصغرزاده از فعالیت واحد نظارت و بازرسی بازرگانی مازندران خبر داد و بیان داشت: در اجرای طرح نظارت وی‍ژه نوروزی مازندران که از اوایل اسفندماه آغاز شده است بیش از 300 کارشناس و بازرس سازمان بازرگانی و 700 ناظر افتخاری برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی مشغول فعالیت هستند.



معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی مازندران تصریح کرد: سازمان بازرگانی مازندران اقدام به ذخیره‌سازی سه هزار تن سیب و پرتقال، دو هزار و 500 تن گوشت قرمز، هزار تن شکر و بیش از هزار و 500 تن روغن نباتی کرده تا در صورت نیاز به بازار مصرف عرضه شود.

رئیس اداره بازرگانی بابل بیان داشت: یکی از اقدامات اساسی در این نمایشگاه شناسنامه‌دار بودن غرفه‌ها است و همه شرکت‌کنندگان باید پروانه کسب و بهره‌ برداری داشته باشند



علی اصغری با اشاره به اینکه تمام کالاها در نمایشگاه بهاره نرخ ‌گذاری شده‌اند، تصریح کرد: نرخ‌گذاری کالا توسط کارشناسان خبره اتحادیه‌ها صورت گرفته است.



وی افزود: یکی از سیاست‌های اداره بازرگانی در ایام پرتقاضا برای تنظیم بازار برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا با عنوان نمایشگاه بهاره است.



رئیس اداره بازرگانی بابل: نیزاز پرداخت یک فقره وام هفت میلیون تومانی خرید خودرو، دو فقره وام دو میلیون تومانی خرید لوازم خانگی و دو فقره وام یک میلیون و 400 هزار تومانی جعاله برای غرفه‌داران نمایشگاه بهاره بابل خبر داد.



وی تصریح کرد: بازرسان حمایت بازرگانی و بازرسی اصناف به طور دائم در این نمایشگاه مستقر بوده و بر عملکرد غرفه‌داران نظارت ویژه‌ای دارند.



اصغری بیان داشت: توسط مجری برگزاری نمایشگاه بهاره بابل تمام اجناس و تجهیزات داخل غرفه و بازدیدکنندگان این نمایشگاه بیمه شده‌اند.

رئیس اداره بازرگانی بابل از اختصاص غرفه رایگان عفاف و حجاب در این نمایشگاه خبر داد و افزود: در راستای تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و توزیع لباس‌های ملی و مذهبی غرفه رایگان به غرفه‌داران عفاف و حجاب اختصاص یافته است.

وی گفت: اگر فضای کافی برای توسعه فضای نمایشگاه فروش بهاره در بابل وجود داشت تعداد غرفه‌های این نمایشگاه را به 200 غرفه افزایش می‌دادیم در حالی که در حال حاضر تعداد غرفه‌ها 105 غرفه بوده است.

رئیس اداره بازرگانی بابل، یکی از ویژگی‌های بارز نمایشگاه بهاره امسال را نصب دستگاه کارت‌ خوان و سیستم بانکداری الکترونیکی برشمرد و تصریح کرد: برای تسهیل در امور غرفه‌ها بیش از 55 دستگاه کارت‌خوان در این غرفه‌ها نصب شده است.



اصغری، از پرداخت وام به بازدیدکنندگان و غرفه‌داران نمایشگاه خبر داد و گفت: با همکاری رئیس بانک ملی بابل پنج فقره وام دو میلیون تومانی لوازم خانگی و پنج فقره وام یک میلیون و 400 هزار تومانی وام برای بازدیدکنندگان نمایشگاه بهاره بابل در نظر گرفته شده است.