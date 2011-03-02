به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای بازدید نمایندگان مجلس از پشت صحنه مجموعه "روزهای زندگی" که سه‌شنبه دهم اسفندماه انجام شد، مسعود پزشکیان نماینده تبریز و عضو کمیسیون بهداشت و عوض حید‌ر‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده شهرضا از خاطرات خود از زمان دوران دفاع مقدس تعریف کردند و پرویز شیخ طادی نیز توضیحاتی درباره لوکیشن این فیلم در سوله شهاب خودرو ارائه داد.

عوض حید‌ر‌پورعضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده شهرضا، در ادامه تاکید کرد: ما آمادگی داریم به طور کامل اطلاعات پزشکی در زمان دفاع مقدس جود داشته را با جزئیات در اختیار شما قرار دهیم. پزشکیان در ادامه افزود: فیلم هایی که در این ژانر ساخته می‌شوند جنگ را به خوبی نشان نمی‌دهند ما در آن روزها خیلی سختی کشیدیم.

کفایتی مدیر حراست شهاب خودرو خاطراتی درباره دکتر شهید صادقی و دکتر رهنما ارائه داد. ده دهشتی تاکید کرد: دوستان دیگر هم قصد داشتند در این دیدار حضور یابند اما به دلیل بحث بودجه که این روزها در مجلس مطرح می‌شود، نتوانستند حضور یابند.

پرویز شیخ طادی کارگردان این فیلم سینمایی تاکید کرد: گرفتاری که در حال حاضر این پروژه دارد درباره بحث بودجه است. ما وارد بخش تخصصی از دوران دفاع مقدس شده‌ایم که نمی‌توانیم حتی در کوچکترین بخش آن اشتباه کنیم. مشاوران ما در این پروژه پزشک هستند اما حتی در زمان‌هایی نمی‌توانیم پول آنها را پرداخت کنیم.

وی افزود: این فیلم مانند این است که ما وارد میدان مین شدیم. اول کار همه تعریف می‌کردند اما حالا هیج حمایتی از فیلم صورت نمی‌گیرد. گویی خودمان در یک پناهگاه قرار گرفته‌ایم و یک روزنه باز نمی‌شود. ما حتی باورمان نمی‌شد شما برای بازدید از این پروژه بیایید.

حسین رحیم‌زاده مدیر گروه دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و معارف اسلامی در ادامه بیان کرد: ساختن فیلم‌های اینچنین شرایط خاص خود را دارد و هزینه بیشتری می‌خواهد. ساخت یک فیلم توسط تلویزیون با سینما با یکدیگر متفاوت است. باور کنید اگر 20 میلیارد تومان هزینه بگذارند نمی‌توانیم عملیات والفجر هشت را همان‌طور که بوده به تصویر بکشیم. پزشکیان گفت: 20 میلیارد که هزینه بالایی است.

حمید فرخ‌نژاد بازیگر نقش اصلی مرد این فیلم در ادامه بیان کرد: بخش اطلاعات پزشکی در این فیلم به پایان رسیده است مشکل اصلی ما در حال حاضر بودجه است که ممکن است کار را تعطیل کند. حیدرپور تاکید کرد: شما درخواست خود را عنوان کردید و ما قطعا پیغام شما را به مقامات مسئول می‌رسانیم.

حسین رحیم‌زاده مدیر گروه دفاع مقدس سیما فیلم در پایان تاکید کرد: این فیلم اثر شایسته‌ای است که به هزینه خاص نیاز دارد چون به بحث تخصصی وارد شده است. ما متاسفانه در حوزه تخصصی کم کار کرده‌ایم. این آثار باید ساخته شود تا تاثیر خود را بر نسل جوان بگذارد.

وی ادامه داد: تله فیلم‌ها با 150 میلیون تومان برای سیما فیلم تمام می‌شود. برای "روزهای زندگی" قطعا هزینه بیشتری در نظر گرفتیم. مشارکت در تولیدات بحث تازه‌ای نیست و قطعا مشارکتی انجام می‌گیرد. ما امکانات خوبی برای ساخت تله فیلم در اختیار داریم. نمی‌گویم دستمان بسته است. اما به هر حال باید برای پرداختن به موضوعات تخصصی هزینه بیشتری کرد.

رحیم زاده خاطر نشان کرد: برای این فیلم در حد یک تله فیلم عادی فکر نشده است. به هر حال حضور این نمایندگان امروز می‌تواند موثر باشد و ارزشمند است. آنها در حد اختیارات خود قول‌هایی داده‌اند. مطمئن باشید ما نمی‌گذاریم فیلم زمین بخورد و تعطیل شود.

پرویز شیخ طادی کارگردان و نویسنده "روزهای زندگی" در جمع خبرنگاران درباره این فیلم گفت: تاکنون حدود 60 درصد از این فیلم فیلمبرداری شده است. حدود 12 روز است که در این لوکیشن هستیم. 30 جلسه از کار باقی مانده است.

وی افزود: این فیلم محصول سیما فیلم است که به نسخه 35 میلیمتری تبدیل خواهد شد و همان‌طور که مشاهده کردید بازیگران و حتی عوامل فیلم حرفه‌ای هستند. به همین دلیل با توجه به موضوع فیلم قطعا ما با بودجه‌ای بیشتر از یک تله فیلم روبرو هستیم. سقف سازمانی که برای این فیلم تعیین شده است، پرداخت شده اما معمولا کارهای که در حوزه دفاع مقدس است باید توسط ارگان‌های دیگر تامین بودجه شود. مذاکراتی انجام شده است اما فقط در حد وعده بوده است.

شیخ طادی تاکید کرد: تهیه‌کنندگی این روژه برعهده سعید سعدی است که هم اکنون برای پروژه دیگری در خارج از کشور است. با بودجه‌ای که ما در اختیار داریم فقط تا دو روز دیگر می‌توانیم فیلمبرداری را ادامه دهیم. باید منتظر بمانیم سیما فیلم، مجلس شورای اسلامی و یا تهیه‌کننده جلب سرمایه کند و ارگان‌هایی مشارکت کنند.

وی ادامه داد: هشدارها را از قبل به تهیه‌کننده داده بودیم که بیش از این برآورد باید برای این فیلم در نظر گرفته شود. برآورد خودم به عنوان کارگردان دو برابر این بودجه 400 میلیون تومان است که در نظر گرفته شده است. ما وارد بحث تخصصی در دفاع مقدس شده‌ایم. سرعت خوبی داشتیم اما بودجه تعیین شده غیر استاندارد بود و روند کار کند شده است.

این کارگردان درباره فیلمنامه "روزهای زندگی " توضیح داد: من چند ماه برای نگارش فیلمنامه این فیلم زمان گذاشتم. متاسفانه در حوزه پزشکی جنگ خاطره‌نویسی کم بوده و منابع محدود و اندک است. من البته بعد از انتخاب حمید فرخ‌نژاد و هنگامه قاضیانی فیلمنامه را کامل کردم.

وی ادامه داد: موضوع این فیلم درباره زوج پزشکی است که در مقطعی در بیمارستان صحرایی کار می‌کنند و حتی در موقعیتی مجبور می‌شوند دست به اسلحه ببرند. موضوع فیلم دفاع مقدسی است و کسانی که سر صحنه می‌آمدند خیلی به آن علاقه نشان می‌دادند.

حمید فرخ‌نژاد در ادامه افزود: با اینکه فیلم محصول سیما فیلم است، اما کاملا یک اثر سینمایی محسوب می‌شود. من در این فیلم نقش یک پزشک را بازی می‌کنم که در میانه راه نابینا می‌شود و نقش همسرم را هنگامه قاضیانی بازی می‌کند که پزشک است.

وی درباره جذابیت این نقش توضیح داد: من تاکنون در نقش یک پزشک بازی نکرده‌ام و این برایم جالب و تازه است، یکی دیگر از ویژگی‌های این نقش برای من نابیناشدن این شخصیت است.

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فیلم سینمایی "روزهای زندگی" به کارگردانی پرویز شیخ طادی ساخته می‌شود، "پشت پرده مه"، "دفتری از آسمان"، "شکارچی شنبه" و... فیلم‌های دیگر این کارگردان هستند.