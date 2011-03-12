اعجاز غار نخجیر استان مرکزی برای مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، غار نخجیر استان مرکزی از جمله شگفتی هایی است که مانند آن را شاید در قصه های تخیلی مادربزرگها و فیلم های تخیلی شنیده و دیده باشیم؛ غاری که انتهای و عمق آن نا مشخص است و از مجموع آن تنها دو سه کیلومتر شناسایی شده است.

این غار از جاذبه هایی است که در آن از تعطیلات عید سال گذشته به روی گردشگران باز شد و هزاران مسافر نوروزی از اعجاز این غار دیدن کردند و پیش بینی می شود عید امسال نیز پذیرای هزاران مسافر نوروزی باشد.

این اثر منحصر به فرد طبیعی اواخر سال 60 کشف شده و از آن زمان اقدامایت مانند: ثبت غار، شناسایی بیش از دو کیلومتر از غار، نورپردازی، کف سازی، ایجاد راه مناسب در غار برای حرکت با لحاظ اینکه به غار و دیواره های شکننده غار آسیب نرسد در آن انجام شده است.

غار نخجیر نه تنها زمینه گردشگری داخلی را دارد و به اتفاق دیدنی ها و معماری های شگفت شهرستان های دلیجان، نراق و حتی محلات و اطراف غار زمینه ایجاد منطقه گردشگری وجود دارد بلکه خود غار از نظر طبیعی جزو غارهای نادر جهان است و با کمی تبلیغات می تواند جای خود رادر بین گردشگران خارجی باز کند.

غار‌نخجیر در فاصله 10 کیلومتری شمال شرقی شهرستان دلیجان، یکی دیگر از عجایب طبیعی است که در دل کوه کم‌ ارتقاعی به نام "تخت" آرمیده و حکایت‌هایی چند میلیون ساله در دل خود دارد.

غار نخجیراستان مرکزی در حد واصل شهرستان های دلیجان و نراق قرار دارد و مجموعه ای زیبا، کم نظیر، متعلق به دوره سوم زمین شناسی است و یکی از پدیده ‌های انگشت شمار جهان به‌ شمار می ‌آید که توسط گروهی از کوهنوردان بومی شناسایی شد.

دهانه اصلی این غار دارای 10 متر عرض و بین 10 تا 40 متر ارتفاع است که هر بیننده ‌ای با گذر از این دهانه و ورود به غار به حیرت و تفکر فرو می ‌رود.

این غار دارای یک شاخه‌ اصلی و چند شاخه فرعی است که تا کنون توسط افراد محلی و غار نوردان مجرب در حدود چهار کیلومتر از آن شناسایی شده و پیش بینی می شود حدود هشت تا 10 کیلومتر عمق داشته باشد.

تاکنون بالغ بر دو هزار متر فضای خشک در محوطه درونی این مجموعه شناسایی شده ‌است که عموما کریستالیزه بوده و تزئینات بلوری و اسفنجی کف، دیوارها و سقف آن از ناب ترین نمونه‌ های موجود جهان است.

دست خلاق طبیعت طی میلیون‌ها سال با مدد از شرایط خاص‌ آب وهوایی ‌و جغرافیایی درون غار، دهلیزها، دالان ها، کریدورها، تراس ها و حوضچه‌ های بی ‌نظیری را به وجود آورده که بازتاب نور از منشورهای بلورکلسیت در کنار آویزه ‌های پر حالت آن هر بیننده ‌ای را متحیر و مبهوت می‌ کند.

در گنجینه شگفتی این غار اسرارآمیز، سنگ‌ های تزیینی با اشکال متنوع مانند عقاب، لاک پشت، گوزن، انسان، کبوتر و تندیس های عظیم ‌الجثه بلورین ایجاد شده است که بیشتر آنان از جنس آهک است.

وجود یک دریاچه در بخش انتهایی و زیردست غار که دیواره، سقف و پیکره ‌های اسرار آمیز آن را سنگ‌ های عجیب محاصره کرده، زیبایی زاید الوصفی به این غار داده ‌است.

بنابر آخرین اطلاعات تاکنون 600 متر از این دریاچه شناسایی شده و وسعت آن بیش از سه هزار متر تخمین زده می‌ شود و دورن غار تالارهایی زیبا وجود دادرکه به نام های عروس، گل کلمی، آبشارگلی ، فرسنگ و هیولا نام گرفته است از جمله بخش های دیدنی این غار است.

این غار دارای تهویه ‌طبیعی هوای درونی غار در فصول تابستان و زمستان است که یکی دیگر از عجایب این غار شگفت انگیز به شمار می آید بطوریکه در تابستان خنک و در زمستان گرم بوده و هیچ گاه در این مجموعه بازدید کنندگان با کمبود اکسیژن روبرو نمی ‌شوند.

رسوبات دولومیتی با رنگ آمیزی جاذب در جای ‌جای غار پتانسیل عظیمی ‌از اسفنج های بلورین و کریستاله، باغهای مرجانی و مخروط های گل کلمی شکل را خلق کرده است.

این غار دارای یک دهانه ورودی است و بخش خصوصی قراراست با سرمایه گذاری کلان امکانات رفاهی وگردشگری فراهم کند و میراث فرهنگی و گردشگری استان بدون مطالعه یک دهانه به دهانه غار اضافه کرده که اکنون مورد اعتراض کارشناسان و محیط زیست استان است.