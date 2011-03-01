کشورهای غربی برای اقدام نظامی علیه قذافی آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی به نقل از دیلی تلگراف آورده است: "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس و دیگر رهبران غربی آماده حمله نظامی علیه "معمر قذافی" می شوند.

این روزنامه به نقل از منابع انگلیسی ذکر کرد: لیبی هنوز مقادیر زیادی گاز خردل دارد هر چند که در سال 2003 تعهد به عدم به کارگیری گاز شیمیایی را داده، اما هنوز 14 هزار تن مواد شیمیایی لازم برای تولید گاز خردل را دارد.

منابع مذکور تاکید کردند: مواد شیمیایی لیبی در مراکز سری نگهداری می شود که در صحرای لیبی قرار دارد. این موجب نگرانی است.

شایان ذکر است که نیروهای آمریکایی دیروز در اطراف لیبی مستقر شده بودند.