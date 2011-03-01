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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۷

221 پروژه گاز در گلستان اجرایی شد

221 پروژه گاز در گلستان اجرایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: امسال 221 پروژه شرکت گاز با مبلغ 575 میلیارد ریال بهره برداری و عملیات اجرایی آن آغاز شد و 100 هزار نفر از نعمت گاز بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های استان افزود: روابط عمومی نبض هر سازمان است وارتباط مدیر با مجموعه سازمان  ومردم از این طریق ممکن است و اگر مدیری به روابط عمومی اش اهمیت ندهد خودش ضربه می خورد.

مدیرعامل شرکت گاز استان از زحمات موسوی روابط عمومی آن سازمان به واسطه تلاش شبانه روزی اش درعرصه اطلاع رسانی تقدیر وتشکر کرد.

سید جواد موسوی مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان  توضیحات درخصوص بخشهای مختلف شرکت و مهمترین اقدامات وعملکرد شرکت گاز در دولت نهم ودهم ارائه کرد.

وی همچنین  نظرسنجی ، رسیدگی به شکایات مردمی از طریق تلفن 194 و سیستم پیامک ، فرهنگ سازی و آموزش مصرف بهینه گاز به عموم مردم ، تعامل با دستگاههای اجرایی و مجموعه مدیریت را از مهمترین موفقیت های این واحد اعلام کرد.
 
گفتنی است خانم زنگانه روابط عمومی سازمان اقتصاد ودارایی، صلواتیان روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی ، دائمی روابط عمومی دانشگاه آزاد، غلامی روابط عمومی اداره پست، رستمانی روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی ، جعفری روابط عمومی شرکت مخابرات از اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی استان هستند.
کد مطلب 1264719

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