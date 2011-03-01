221 پروژه گاز در گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های استان افزود: روابط عمومی نبض هر سازمان است وارتباط مدیر با مجموعه سازمان ومردم از این طریق ممکن است و اگر مدیری به روابط عمومی اش اهمیت ندهد خودش ضربه می خورد.

مدیرعامل شرکت گاز استان از زحمات موسوی روابط عمومی آن سازمان به واسطه تلاش شبانه روزی اش درعرصه اطلاع رسانی تقدیر وتشکر کرد.

سید جواد موسوی مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان توضیحات درخصوص بخشهای مختلف شرکت و مهمترین اقدامات وعملکرد شرکت گاز در دولت نهم ودهم ارائه کرد.



وی همچنین نظرسنجی ، رسیدگی به شکایات مردمی از طریق تلفن 194 و سیستم پیامک ، فرهنگ سازی و آموزش مصرف بهینه گاز به عموم مردم ، تعامل با دستگاههای اجرایی و مجموعه مدیریت را از مهمترین موفقیت های این واحد اعلام کرد.

گفتنی است خانم زنگانه روابط عمومی سازمان اقتصاد ودارایی، صلواتیان روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی ، دائمی روابط عمومی دانشگاه آزاد، غلامی روابط عمومی اداره پست، رستمانی روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی ، جعفری روابط عمومی شرکت مخابرات از اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی استان هستند.