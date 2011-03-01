لرستان آماده حضور هیئت دولت است

گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان در جلسه شورای اداری استان در سخنانی اظهار داشت: استان لرستان همزمان با یازدهم اسفندماه سالجاری شاهد هشتاد و هفتمین سفر استانی هیئت دولت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه همه تدابیر و تمهیدات لازم برای برگزاری این سفر اندیشیده شده است، یادآور شد: با تلاش شبانه روزی مدیران دستگاههای اجرایی و مدیریت ارشد استان برنامه هایی خوبی برای طرح در سفر سوم هیئت دولت به استان آماده شده است.

دهمرده با اشاره به تشکیل کمیته های مختلف برای برگزاری سفر دور سوم رئیس جمهوری به استان، ابراز امیدواری کرد که از این فرصت برای سرعت بخشیدن به روند توسعه استان نهایت استفاده را برد.

مدیرکل سفرها و ارتباطات مردمی مرکز رسیدگی به شکایات نهاد ریاست جمهوری نیز در این جلسه در سخنانی با تشریح اهداف سفرهای استانی دولت، عنوان کرد: سفر سوم رئیس جمهوری به لرستان فرصت خوبی برای شکوفایی استعدادهای این استان است.

محمدیان محوری ترین برنامه رئیس جمهوری در سفر به لرستان را دیدار مردمی دکتر احمدی نژاد در مسیر فرودگاه تا جایگاه و ورزشگاه تختی خرم آباد عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به سبقه فرهنگی این سفر برگزاری کارگروه فرهنگ و هنر به ریاست خود رئیس جمهوری از دیگر برنامه های مهم سفر سوم هیئت دولت به لرستان است.

وی برگزاری جلسه هیئت دولت، دیدار با خانواده شهدا، دیدار با مدیران، نخبگان و منتخبین را از دیگر برنامه های سفر سوم رئیس جمهوری به استان برشمرد.

بنابراین گزارش هیئت دولت از روز چهارشنبه همزمان با 11 اسفند ماه با سفر به شهرهای مختلف استان لرستان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف این استان پیگیری خواهند کرد.