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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۸

به منظور احداث راه آهن؛

هیئت 15 نفره چینی ‌وارد مازندران شدند‌

ساری - خبرگزاری مهر: یئت 15 نفره چینی بعد از ظهر سه شنبه به منظور احداث خط راه‌آهن ساری ـ رشت وارد ساری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت 15 نفره چینی در حالی به دعوت وزارت راه و ترابری و شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور وارد مازندران شدند که قرار است خط راه‌آهن ساری رشت احداث شود.

ساخت خط راه‌آهن ساری – رشت از مصوبات دوره سوم سفر رئیس جمهور به مازندران بوده است.

13 نفر از مسئولان وزارت راه و ترابری این هیئت چینی را در سفر به مازندران همراهی می‌کنند.

بازدید از ایستگاه راه‌آهن ساری و جلسه با معاون امور عمرانی استاندار مازندران از برنامه‌های  این هیئت چینی است.

بازدید از محل اجرای پروژه خط راه‌آهن ساری – رشت از برنامه‌های پیشنهادی فردا این هیئت چینی است.

کد مطلب 1264722

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