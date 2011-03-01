هیئت 15 نفره چینی ‌وارد مازندران شدند‌

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت 15 نفره چینی در حالی به دعوت وزارت راه و ترابری و شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور وارد مازندران شدند که قرار است خط راه‌آهن ساری رشت احداث شود.

ساخت خط راه‌آهن ساری – رشت از مصوبات دوره سوم سفر رئیس جمهور به مازندران بوده است.

13 نفر از مسئولان وزارت راه و ترابری این هیئت چینی را در سفر به مازندران همراهی می‌کنند.

بازدید از ایستگاه راه‌آهن ساری و جلسه با معاون امور عمرانی استاندار مازندران از برنامه‌های این هیئت چینی است.

بازدید از محل اجرای پروژه خط راه‌آهن ساری – رشت از برنامه‌های پیشنهادی فردا این هیئت چینی است.