67 اثر تاریخی درمیان ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجبعلی براتی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای دائمی شهرستان درمیان گفت: در ایام نوروز بیش از 150 برنامه فرهنگی و ورزشی در شهرستان درمیان اجرا می شود.

براتی اظهارداشت: با توجه به ثبت جهانی جشن نوروز ایرانیان باید اهتمام ویژه ای برای برگزاری این جشن ها در شهرستان مرزی درمیان لحاظ شود.

وی بر احیای بازی های بومی و محلی تأکید کرد و افزود: اجرای نمایش های خیابانی، برگزاری مسابقات ورزشی، برپایی همایش های پیاده روی، ایجاد پایگاه های الکترونیکی برای راهنمایی مسافرین، برگزاری جشن نوروز در بازارچه مرزی، ایجاد چهار بازار نوروزی در شهرهای اسدیه، قهستان، گزیک و طبس مسینا و برگزاری تورهای مسافرتی درون و برون شهرستانی از مهمترین این برنامه ها است.

فرماندار درمیان بر ارتقاء نشاط اجتماعی و ترویج شعائر اسلامی و ملی در این برنامه ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در زمستان امسال یک هزار و 566 مورد بازرسی از واحد های صنفی درمیان انجام شده است، تصریح کرد: در این زمینه تعداد 53 واحد متخلف شناسایی و برای آنان پرونده هایی به ارزش 50 میلیون و 280 هزار تومان تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرماندار درمیان با بیان اینکه تعدد 33 واحد متخلف شناسایی شده بر اساس گزارشات مردمی بوده است، یاد آور شد: در این مدت 109 گزارش تخلف به ستاد خبری شهرستان اعلام شده است.

براتی با تأکید بر مشارکت فعال مردم در کنترل بازار از پیش بینی 11 مرکز عرضه میوه و مواد پروتئینی در شهرستان خبر داد و اضافه کرد: شهرستان مرزی درمیان با دارا بودن 117 اثر تاریخی از پیشینه فرهنگی بالایی برخوردار است.

امام جمعه قهستان نیز گفت: نوروز در فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

حجت الاسلام علی خداپرست بر بازنگری در اعمال و خانه تکانی دل ها در آستانه سال نو تأکید کرد و افزود: توجه بیشتر به مسائل و شعائر اسلامی در برنامه های فرهنگی و هنری گره گشای بسیاری از معضلات اجتماعی می شود.

وی از اقدامات ارزنده دولت به عنوان نماد عینی همت وتلاش مضاعف یاد کرد و یادآور شد: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها گامی موثر در برقراری عدالت اجتماعی و حرکت به سوی قله های پیشرفت، توسعه و آبادانی در سایه ولایت به شمار می رود.