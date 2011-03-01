160 میلیون سهم در بورس تهران مبادله شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهامداران در 13هزار و 433 بار معامله 160 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 435 میلیارد و 426 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزارن بازار سرمایه در چهارمین روزکاری هفته جاری در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام با کاهش 9139 میلیارد ریالی به یک میلیون و 22 هزار و 561 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 190 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 21 هزار و 472 واحد را نشان می‌دهد و در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با افت 12.3 واحدی به عدد 1283 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 26 هزار و 869 واحد رسید که نسبت به دیروز 253 واحد کاهش داشته است، شاخص بازار اول هم عدد 18 هزار و 3 واحد را، نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 164 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با نزول 206 پله‌ای مواجه شد و در پایان مبادلات در 27 هزار و 923 واحد توقف کرد.