حسن گوهرپوربا بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ویرایش مجموعه شعر "چهارمحال" به پایان رسیده است و نامگذاری بخش‌های مختلف یا محال‌های مختلف کتاب نیز مدتی است انجام گرفته است. این محال‌ها "آزادی"، "انسان"، "عشق" و "زندگی" نام گرفتند.

وی گفت: این کتاب در مسیر انتشار به مشکلاتی برخورده است. به عنوان مثال ناشری که قرار بود کتاب را منتشر کند، مدت دو ماه مدعی بود کتاب در ارشاد است. وقتی موضوع را با وزارت ارشاد در میان گذاشتم، متوجه شدم کتاب به ارشاد فرستاده نشده است. به همین دلیل در حال حاضر منتظر هستم تا ناشر مناسبی برای این کتاب پیدا شود.

گوهرپور همچنین گفت: تصویرگر کتاب نیز تغییر کرد و قرار شد مینا عبدی این بخش را به عهده بگیرد. با برخی ناشران برای انتشار این کتاب صحبت کردم اما برای چاپ کتاب درخواست پول کردند که با این موضوع مخالفت کردم. به نظرم وضع نشر آن‌گونه که گفته می‌شود نا به سامان نیست. ناشر در چنین اوضاعی سود کار را پیش از چاپ به‌دست می‌آورد.

این شاعر افزود: البته توجه به فروش موضوع مهمی است. مانند دیگر بخش‌های فرهنگ کشور مثل سینما که بخش اعظمی از سود در زمان تولید حاصل می‌شود، و اغلب در زمان اکران سوددهی کمتر است، برخی از ناشران کتاب نیز بیشترین منافع خود را در مراحل پیش از چاپ کسب می‌کنند.