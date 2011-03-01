بخش زبان روسی خبرگزاری مهر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم راه اندازی بخش زبان روسی خبرگزاری مهر، "سید مهدی خاموشی" رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، "رامین مهمانپرست" سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، "حسین انتظامی" نماینده مدیران عامل در هیئت نظارت بر مطبوعات، "پرویز اسماعیلی" مدیر عامل سابق خبرگزاری مهر، سفرای روسیه، بلاروس، ارمنستان و رایزن فرهنگی سفارت اوکراین حضور داشتند.

"رضا مقدسی" مدیر عامل خبرگزاری مهر در ابتدای مراسم راه اندازی زبان روسی این خبرگزاری را در راستای فعالیت بین المللی رسانه های جمهوری اسلامی ایران مهم دانست و انتقال اخبار درست را به مردم کشورهای روسی زبان یکی از اهداف این بخش دانست.

در ادامه "سید مهدی خاموشی" رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز ضمن استقبال از راه اندازی بخش روسی خبرگزاری مهر تاکید کرد: حوزه اطلاع رسانی در جهان امروز یک بخش جدی در حوزه سیاست است و حوزه اقتدار با اطلاعات مرتبط است زیرا هر که اطلاعات بیشتری دارد اقتدار بیشتری دارد، تفاوتی ندارد یک شخص حقیقی باشد و یا یک شخص حقوقی.

سفیر روسیه نیز با اشاره به تعطیلی بخش روسی یکی از خبرگزاری های ایران در سالهای اخیر، راه اندازی بخش زبان روسی خبرگزاری مهر را مهم و ارزشمند دانست.

وی این مسئله را در راستای بهبود روابط دوجانبه مسکو-تهران و اطلاع بیشتر مردم روسیه از تحولات ایران مثبت ارزیابی کرد.

سفیر روسیه همچنین پیشنهاد راه اندازی بخش چینی در خبرگزاری مهر را مطرح کرد و خواستار همکاری بیشتر رسانه های ایران و روسیه شد.

"حسین انتظامی" نماینده مدیران عامل در هیئت نظارت بر مطبوعات با استقبال از راه اندازی بخش روسی خبرگزاری مهر با توجه به اهمیت زبان اسپانیولی پیشنهاد راه اندازی این بخش را ارائه کرد.