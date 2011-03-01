لیست جدید 31 قلم کالا در طرح تامین

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فروتنی از ورود 31 قلم کالای جدید در لیست کالاهای طرح تامین وزارت صنایع خبر داد و گفت: این تعداد کالای جدید به لیست قبلی کالاهای طرح تامین که در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به اجرا درآمده بود اضافه شد.

مجری طرح تامین وزارت صنایع، اظهار داشت: این کالاها شامل موتور سیکلت، دوچرخه برقی، پشتی، پنکه، آبمیوه گیری، چرخ گوشت، تستر، سرخ کن، کولرگازی، شیرهای ترموستات دار، انواع ادوات کشاورزی، تجهیزات رایانه، تشک، ملحفه و بالش هستند که در فهرست کالاهای طرح تامین قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه 334 مدل کالا از 16 واحد تولیدی جدید،‌ به سایت بهین یاب اضافه شده است، تصریح کرد: با این اقدام در حال حاضر امکان انتخاب 46 قلم کالا در 560 مدل و از 28 شرکت تولیدی برای مصرف کنندگان فراهم شده است.

فروتنی در ادامه از گسترش ارائه خدمات و عملیات بانکی با اضافه شدن 4 بانک دیگر خبر داد و گفت: علاوه بر بانک های ملی، سپه و پست بانک که امکان انجام عملیات بانکی را در چارچوب طرح تامین برای مصرف کنندگان فراهم می‌کنند به زودی این امکان نیز در بانک های تجارت، صادرات، کشاورزی وملت میسر خواهند شد.