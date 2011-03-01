محدودیتهای ترافیکی مرکز لرستان اعلام شد

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مسیرهای فرودگاه خرم آباد، بلوار بهارستان، میدان امام حسین(ع)، خیابان طالقانی، محدوده استانداری لرستان، چهار راه فرهنگ، میدان شاپورخواست و محدوده ورزشگاه تختی خرم آباد مشمول محدودیت های ترافیکی روز چهارشنبه خواهند بود.

وی تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای اعلام شده مردم برای تسریع در تردد در این مسیرها از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان از شهروندان خرم آبادی خواست از تردد با وسایل نقلیه شخصی و پارک خودروهای خود در مسیرهای یاد شده خودداری کنند.

سرهنگ حسینی ضمن اعلام آمادگی این پلیس برای سفر هیئت دولت، خاطر نشان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با 100 درصد توان خود در راستای تسهیل تردد در مسیر استقبال از رئیس جمهوری اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بنابراین گزارش هیئت دولت از روز چهارشنبه همزمان با 11 اسفند ماه با سفر به شهرهای مختلف استان لرستان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف این استان پیگیری خواهند کرد.

هم زمان با آغاز دور سوم سفر استانی هیئت دولت به استان لرستان، 10 نفر از اعضای دولت از روز چهارشنبه با سفر به شهرهای مختلف استان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف استان لرستان پیگیری خواهند کرد.

همچنین افتتاح پروژه ها و طرح های عمرانی استان لرستان از دیگر برنامه های سفر اعضای هیئت دولت به شهرستان های این استان است، ضمن اینکه هیئت وزیران با سفر به شهرهای مختلف استان لرستان در جلسات شورای اداری این شهرستان‌ها نیز حضور خواهند یافت.