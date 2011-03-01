پایان فیلم برداری "بهانه دختر یحیی" در سوادکوه

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم داستان معلمی به نام یحیی است که در آغاز جنگ تحمیلی به جبهه می رود و به شهادت می رسد و در این میان دخترش بهانه که بسیار به او وابسته بود از شوک ناشی از این حادثه صدای خود را از دست می دهد.
بهانه اینک بزرگ شده است و هنوز حرف نمی زند و در این میان فریدون که از کودکی به بهانه توجه داشته است در انتظار پاسخ مثبت او برای ازدواج است.
این فیلم به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران و با حمایت استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و نیز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مازندران طی 10 روز در روستای بهمنان زیراب از توابع سوادکوه تولید شد.
عمده مسئولان شهرستان سوادکوه از سپاه پاسداران گرفته تا شورای شهر زیرآب و نیز آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر سوادکوه هر یک به نوبه خود با این گروه همکاری داشته اند. لازم به ذکر است، اکران خصوصی این فیلم که با دعوت از مسئولین حمایت کننده و خانواده هنرمندان و نیز میهمانان ویژه در اواخر اسفند صورت خواهد گرفت.
این ششمین فیلم افشین رشیدی پس از برد و باخت، خاطره یک روز بارانی، به رنگ سبز و حیات است.
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