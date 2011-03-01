پایان فیلم برداری "بهانه دختر یحیی" در سوادکوه

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم داستان معلمی به نام یحیی است که در آغاز جنگ تحمیلی به جبهه می رود و به شهادت می رسد و در این میان دخترش بهانه که بسیار به او وابسته بود از شوک ناشی از این حادثه صدای خود را از دست می دهد.

بهانه اینک بزرگ شده است و هنوز حرف نمی زند و در این میان فریدون که از کودکی به بهانه توجه داشته است در انتظار پاسخ مثبت او برای ازدواج است.

این فیلم به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران و با حمایت استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و نیز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مازندران طی 10 روز در روستای بهمنان زیراب از توابع سوادکوه تولید شد.

عمده مسئولان شهرستان سوادکوه از سپاه پاسداران گرفته تا شورای شهر زیرآب و نیز آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر سوادکوه هر یک به نوبه خود با این گروه همکاری داشته اند. لازم به ذکر است، اکران خصوصی این فیلم که با دعوت از مسئولین حمایت کننده و خانواده هنرمندان و نیز میهمانان ویژه در اواخر اسفند صورت خواهد گرفت.

این ششمین فیلم افشین رشیدی پس از برد و باخت، خاطره یک روز بارانی، به رنگ سبز و حیات است.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی مهدی کردان تا 20 اسفند در بوستان کوی پیوندی ساری اجرا می شود. گنجشکک اشی مشی برگزیده هفتمین فستیوال بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان کشور است. علاقمندان می توانند همه روزه ساعت 18 و 30 دقیقه از این نمایش دیدن کردند.