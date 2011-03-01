سرانه فرهنگی هر شیرازی سه هزار ریال است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد فرخ زاده در جلسه ای با حضور کارکنان سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز افزود: باید با هزینه کردن مناسب بتوانیم این سرانه را افزایش دهیم و خیران فرهنگساز نیز در این زمینه ما را یاری کنند.

وی همچنین برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت استراتژیک، استفاده از توان علمی و دانشگاهی شهر و تعامل گسترده و منطقی با علما و حوزه علمیه را ازجمله برنامه های خود ذکر و خاطرنشان کرد: جای دپارتمانهای علمی - پژوهشی در مجموعه سازمان فرهنگی شهرداری خالی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار شیراز تصریح کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاهی و حمایت از رساله های دانشکاهی به پیشبرد اهداف سازمان کمک می کند.

فرخ زاده با اشاره به وجود خرده فرهنگها و گسست نسلها در مناطق مختلف شهر شیراز، تاکید کرد: باید بر اساس همین طبقه بندیها، خدمات فرهنگی را به مردم ارائه دهیم.

وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به گسترش فرهنگ شهروندی نیز بیان کرد: باید نگاه ویژه ای به مقوله شهروند فرهنگی داشته باشیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار شیراز همچنین بر لزوم وحدت سایر نهادهای فرهنگی با یکدیگر تاکید و تصریح کرد: وحدت فرماندهی و فرماندهی وحدت در سایر حوزه های فرهنگی اهمیت ویژه ای دارد.

فرخ زاده همچنین با اشاره به تمدن اصیل اسلامی ایرانی استان فارس به ویژه شیراز نیز عنوان کرد استان فارس و شهرستان شیراز این قابلیت را دارد که به مجموعه تولید علم در حوزه فرهنگ و هنر و جاذبه های گردشگری ورزشی برای کشور خودمان و سایر کشورها تبدیل شود.