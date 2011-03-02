مهلت ثبت نام کشاورزان برای تعیین سهمیه سوخت تا پایان اسفند تمدید شد

مدیرکل اقتصادی استانداری گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 670 هزار نفر برای سوخت کشاورزی در استان نام نویسی کرده اند، این کافی نیست و به ضرورت باید تمام کشاورزان استان در این زمینه ثبت نام کنند.

حسین کاووسی تاکید کرد: تمامی کشاورزان به ویژه آنانی که دارای تیلر و ادوات کشاورزی و همچنین کارخانجات برنجکوبی هستند باید در سایت تجارت آسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اطلاعات خود را تکمیل کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای دستیابی به استقلال اقتصادی باید بخش کشاورزی توسعه یابد، گفت: این بخش با توجه به ظرفیت های بالایی که دارد در ابعاد مختلف باید تقویت شود.

مدیرکل اقتصادی استانداری گیلان با بیان اینکه توسعه کشاورزی نیازمند کارهای علمی و پژوهشی است، اظهارداشت: کشاورزی اقتصاد پایدار کشور و باعث استقلال و امنیت غذایی کشوراست.

وی با اعلام اینکه استفاده از روش های علمی و بهینه می توان به توسعه و پیشرفت کشاورزی امیدوار بود، یادآورشد: برای پیشرفت و تغییرکشاورزی باید چرخه اقتصادی آن نیز تغییر کند.