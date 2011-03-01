دیدار فولاد خوزستان با پیکان قزوین دو روز به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه فولاد، به دنبال درخواست رسمی باشگاه فولاد خوزستان برای به تعویق افتادن دیدار این تیم برابر پیکان قزوین در هفته بیست و ششم مسابقات لیگ برتر، سازمان لیگ با ارسال نامه‌ای، موافقت خود با تعویق چهل و هشت ساعته این دیدار را اعلام کرد.

بر این اساس این مسابقه به جای روز جمعه بیستم اسفندماه، روز یکشنبه بیست و دوم اسفندماه در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار می‌شود. این درخواست با توجه به حضور سه بازیکن اصلی فولاد خوزستان در تیم ملی فوتبال امید کشورمان در دیدار برگشت این تیم با قرقیزستان مطرح شده بود.