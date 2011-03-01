هفدهمین اجلاس مدیران انتقال خون سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر هماهنگی مجلس و امور استانهای سازمان انتقال خون و دبیر این همایش در این خصوص گفت: این همایش در پایان سال با ضرورت بررسی سیاست‌های سال جاری و ارزیابی آن و پیش‌بینی برنامه های سال آینده برگزار می شود.

علی باقری افزود: همچنین دو بحث مهم و محوری که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد بحث هدفمند کردن یارانه ها و همسویی سازمان انتقال خون در این رابطه و تشکیلات جدید سازمان و آخرین تغییرات در چارت سازمانی است.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی بودجه بخش سلامت در مجلس که تا پایان اسفند ماه نهایی خواهد شد در این همایش اعتبارات و برنامه های سال آینده نیز بررسی می شود و در پایان اجلاس نتیجه در اختیار دولت قرار می گیرد.

دبیر همایش اجلاس مدیران انتقال خون سراسر کشور گفت: چارت تشکیلاتی و اعتبارات موسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون نیز در دستور کار این اجلاس قرار دارد.

وی از اداره کل شدن پایگاههای استانی در چارت جدید سازمانی خبر داد و افزود: طبق چارت جدید اکثر بخش‌های سازمان ارتقا پیدا می کند.

هفدهمین اجلاس مدیران انتقال خون سراسر کشور به منظور بررسی بودجه، ‌تشکیلات و چارت جدید سازمانی، مسائل فنی و کنترل کیفی و ارتباط با مراکز مصرف کننده خون؛ امور فرهنگی و روابط عمومی برگزار می شود.