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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

نجیب رزاق:

مالزی به سرنوشت کشورهای بحران زده دچار نخواهد شد

مالزی به سرنوشت کشورهای بحران زده دچار نخواهد شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی گفت شکل حکومت و نحوه انتقال قدرت در مالزی به صورتی است که این کشور هیچ گاه در آینده دچار سرنوشت کشورهای خاورمیانه و آفریقا که امروز دست به گریبان بحران های اجتماعی هستند نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، نجیب رزاق اعلام کرد: سیستمی که امروز دولت مالزی در پیش گرفته به مسئولان این توانایی را می دهد که از تمام انتظارات و خواسته های مردم مطلع شوند.

وی افزود: تاکید من همیشه بر اولویت قرار دادن خواسته های مردم و برآوردن انتظارات آنها بوده، چرا که این تنها راه ماندگاری و پایداری یک نظام حکومتی است.
 
نجیب که در جمع دانشجویان دانشگاه بین الملل اسلامی صحبت می کرد با تاکید بر انجام هرچه بیشتر حمایت های مالی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی نقش آنها را در پیشبرد برنامه های دولت برای رسیدن به اهداف ملی پررنگ و انکارناپذیر خواند.
 
همچنین در این مراسم که مقامات و نخبگان ملی از جمله ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی در آن شرکت داشتند نجیب با اهدای جوایزی بخاطر تلاش ها و همکاری های مستمر این شخصیت ها با دولت از آنها تقدیر کرد.
کد مطلب 1264739

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