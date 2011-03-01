جزئیات ستادهای ارتباط مردمی لرستان/ 30 ستاد راه اندازی شد

ولی میری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این ستادها در محل ادارات کل استان به منظور پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردمی مربوط به هر دستگاه تشکیل می شود.

وی ادامه داد: ستادهای ارتباط مردمی در طول 48 ساعت حضور هیئت دولت در استان پاسخ گوی مردم خواهند بود.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری لرستان ادامه داد: در هر کدام از این ستادها معاونان وزرا و مدیران کل دستگاه ها حضور خواهند داشت.

همچنین علاوه بر نصب بنرهایی برای اطلاع رسانی در این زمینه اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری لرستان نیز اطلاعیه ای در این زمینه منتشر کرده است که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت. مطابق این اطلاعیه آدرس ستادهای ارتباط مردمی به شرح زیر اعلام شده است:

*ستاد ارتباط مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان: خیابان علوی، میدان امام، جنب کوچه دکتر حسابی، اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی ارتباطات: میدان تیر، بلوار جانبازان، شرکت مخابرات استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی امور اقتصادی: میدان 22 بهمن، خیابان ولیعصر، خیابان 60 متری، اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی بازرگانی: خیابان انقلاب، انتهای خیابان رازی، سازمان بازرگانی استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی بهداشت و درمان: میدان انوشیروان رضایی، خیابان معلم، دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی تعاون: خیابان انقلاب، انتهای خیابان رازی: اداه کل تعاون استان لرستان

ستاد ارتباط مردمی جهاد کشاورزی: خیابان انقلاب، جنب هتل عطر، سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی وزارت دفاع: خیابان علوی، جنب مسجد علوی، سازمان نیروهای مسلح استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی دادگستری: میدان شاپورخواست، خیابان عدالت، اداره کل دادگستری استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی ارتباطات وزارت راه: اداره کل راه و ترابری استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی رفاه و تامین اجتماعی: میدان شاپورخاست، خیابان عدالت، اداره کل تامین اجتماعی استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی صنایع و معادن: خیابان ولیعصر، خیابان دانشگاه، سازمان صنایع و معادن استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی ارتباطات وزارت علوم: سبزه میدان، جنب اداره پست، دانشگاه لرستان

* ستاد ارتباط مردمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: میدان 22 بهمن، ابتدای بلوار ولیعصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی وزارت کشور: میدان 22 بهمن، خیابان ولیعصر، معاونت عمرانی استانداری لرستان

*ستاد ارتباط مردمی وزارت کار: خیابان انقلاب، انتهای خیابان رازی، اداره کل کار و امور اجتماعی استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی وزارت مسکن و شهرسازی: تقاطع 60 متری، سازمان مسکن و شهرسازی

*ستاد ارتباط مردمی وزارت نفت: میدان 22 بهمن، روبروی بلوار پژوهنده، شرکت گاز استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی نیرو: میدان 22 بهمن، خیابان ولیعصر، شرکت آب منطقه ای استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی اطلاعات: میدان شاپور خواست، حراست مرکز استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی بنیاد شهید: میدان 22 بهمن، خیابان 60 متری، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره): خیابان شریعتی، جنب هتل شهرداری، اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی بهزیستی: خیابان انقلاب، خیابان بعثت، اداره کل بهزیستی استان لرستان

* ستاد ارتباط مردمی صندوق مهر امام رضا(ع): خیابان چهار راه فرهنگ، صندوق مهر امام رضا(ع) استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی نیروی انتظامی: میدان شاپورخواست، نیروی انتظامی استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی میراث فرهنگی: سبزه میدان، جنب قلعه فلک الافلاک، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی محیط زیست: میدان 22 بهمن، خیابان ولیعصر، خیابان دانشگاه، سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان

*ستاد ارتباط مردمی مدیریت حمل و نقل: میدان 22 بهمن، خیابان 60 متری، معاونت عمرانی استانداری لرستان

*ستاد مدیریت و سرمایه انسانی: چهار راه بانک، شرکت غله