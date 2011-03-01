60 درصد باغهای ساوجبلاغ برای اجرای طرحهای جدید آبیاری مستعد است

محمد تاج الدینی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ اظهار داشت: برای تجهیز این میزان باغ به روش آبیاری قطره ای ،40 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: باغات شناسایی شده در یک برنامه زمانی بلند مدت ،مجهز به روش های پیشرفته آبیاری می شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه در آبیاری سنتی به ازای هر هکتار باغ ،یک لیتر آب در ثانیه مصرف می شود، خاطر نشان کرد:

این در حالی است که در روش های نوین آبیاری این رقم به 7 دهم لیتر در ثانیه می رسد.

شهرستان ساوجبلاغ 16 هزار هکتار باغ دارد

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ گفت: استفاده از روشهای نوین آبیاری تاثیر قابل توجهی برمصرف بهینه آب کشاورزی دارد.

تاج الدینی یادآور شد: افزایش کیفیت محصول،کاهش هزینه های تولید تا 30 درصد و کمک به کم شدن علف های هرز تا 50 درصد از دیگر مزیت های استفاده از آبیاری قطره ای است.

وی افزود: در حال حاضر 635 هکتار از باغ های ساوجبلاغ با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد و 800 میلیون تومان به سیستم آبیاری قطره ای مجهز شده اند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ تصریح کرد: هزینه اجرای سیستم آبیاری قطره ای 4 میلیون و 200 هزار تومان در هر هکتار است که 40 درصد این مبلغ به صورت بلاعوض توسط دولت و 60 درصد مابقی در قالب تسهیلات بلند مدت توسط بانک ها به کشاورزان متقاضی اعطا می شود.