در پاسخ به حمله کره شمالی منتظر فرمان آتش نباشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهآپ، اظهارات کیم کوان جین ظاهرا واکنشی در مقابل انتقاداتی مبنی بر کندی نیروی دفاعی این کشور در برابر تحریکات کره شمالی است.

این انتقادات در نوامبر سال گذشته و در پی بمباران یکی از جزایر این کشور توسط نیروهای کره شمالی که منجر به کشته شدن چهار نفر و نهایتا استعفای وزیر دفاع وقت کره جنوبی شد، قوت گرفت.

کره شمالی یکشنبه با انتقاد از مانور مشترک نظامی تهدید کرده بود در صورت انجام مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی سئول پایتخت این کشور را به دریایی از آتش تبدیل خواهد کرد.

مانور نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا از روز گذشته به مدت 11 روز آغاز شده است.