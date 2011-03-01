دو طرح عمرانی در دانشگاه لرستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسن زمانیان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سخنانی اظهار داشت: این دو طرح عمرانی شامل یک خوابگاه دانشجویی دختران با ظرفیت 240 نفر و مسجد مرکزی دانشگاه لرستان است.

وی با اشاره به اینکه همزمان با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در شهرستان الشتر کارگروههایی به ریاست معاونت های وزیر در سایر شهرستانها تشکیل خواهد شد، خاطر نشان کرد: در این راستا تیم هایی به شهرستانهای کوهدشت، پلدختر، دورود، الیگودرز، دلفان و بروجرد از سوی وزیر علوم اعزام می شوند.

رئیس دانشگاه لرستان عنوان کرد: این تیم ها در راستای رسیدگی به مشکلات آموزشی و مالی دانشگاههای لرستان به شهرستانها اعزام می شوند.

زمانیان با بیان اینکه وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر حضور در جلسه نظارت و ارزیابی آموزش عالی، با کارکنان، اساتید، خانواده های شهدا و ایثارگران، تشکلهای دانشجویی، فرهنگی و هنری و نخبگان دانشگاه لرستان نیز دیدار خواهد داشت.