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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۸

کنسرت گروه موسیقی قشقایی "حاوا" برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی قشقایی "حاوا" برگزار می شود

کنسرت گروه "حاوا" به سرپرستی پروین بهمنی و خوانندگی ابراهیم کهندل پور، روز پنجشنبه 12 اسفند، ساعت 20 در تالار وحدت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،در قسمت اول این برنامه که به همت خانه موسیقی برگزار خواهد شد قطعات یورغاهلی، تکنوازی سه تار، سلام، آواز بیستون، عاشق گلدی، آواز گرایلی، سفر دوشدو گرجستانا، تکنوازی نقاره، نم چه نم چه  اجرا می شود.

 در بخش دوم قطعاتی چون آواز وطن گل بله، بوز داغ، بازرگان، آواز معصوم، ایلچی بیلر، اوچ درنالار، لای لای آفتاب، هانیه هلی، عروسی صنم و مارالا باخ  به روی صحنه می رود.

 پروین بهمنی(سرپرست و همخوان)، ابراهیم کهندل پور(خواننده)، شهرام صارمی(کمانچه و همخوان)، شعله ممتحن(بم تار و همخوان)، آرش عزیزی (تار و همخوان)، دامون شش بلوکی(نقاره و همخوان)، حسن جعفرتبار(نی)، آزیتا شش بلوکی(همخوان) و پیران درخشان(سه تار و همخوان) اعضای گروه "حاوا"  را تشکیل می دهند.


 
کد مطلب 1264746

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