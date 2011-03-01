22 بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند/ بازگشت انصاریفرد و حاج صفی

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی هومن افاضلی 22 بازیکن برای دیدار با قرقیزستان به اردوی تیم امید دعوت شدند که نام کریم انصاریفرد و احسان حاج صفی نیز در میان دعوت شده ها دیده می شود .

اسامی 22 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم امید به شرح زیر است :

کمال الدین کامیابی نیا ، محمد صالح خلیل آزاد(راه آهن )، محمد امین حاج محمدی و سیامک کوروشی (نفت تهران)، حمید رضا علی عسگری (پرسپولیس تهران) ، محمد رشید مظاهری ،امیر شرفی (استقلال اهواز) ، مهرداد جماعتی ، آرش افشین، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان )، شجاع خلیل زاده ، رسول کر(مس کرمان)، سید رضا طلبه ، علی مرزبان (فولاد نطنز)، احسان حاج صفی (سپاهان)، مهدی دغاغله ، حسین ابراهیمی ، محسن مسلمان (ملوان بندر انزلی)، کریم انصاری فر(سایپا البرز)، سید ایمان موسوی (مقاومت شهید سپاسی)، محمدرضا زینال خیری (شهرداری تبریز) ، میلاد نصرتی (داماش لرستان).