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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۰

برای دیدار با قرقیزستان/

22 بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند/ بازگشت انصاریفرد و حاج صفی

22 بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند/ بازگشت انصاریفرد و حاج صفی

از سوی کادر فنی تیم فوتبال امید 22 بازیکن برای دیدار برگشت مرحله مقدماتی رقابتهای المپیک لندن مقابل قرقیزستان به اردوی این تیم دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی هومن افاضلی 22 بازیکن برای دیدار با قرقیزستان به اردوی تیم امید دعوت شدند که نام کریم انصاریفرد و احسان حاج صفی نیز در میان دعوت شده ها دیده می شود .

اسامی 22 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم امید به شرح زیر است :
کمال الدین کامیابی نیا ، محمد صالح خلیل آزاد(راه آهن )، محمد امین حاج محمدی و سیامک کوروشی (نفت تهران)، حمید رضا علی عسگری (پرسپولیس تهران) ، محمد رشید مظاهری ،امیر شرفی (استقلال اهواز) ، مهرداد جماعتی ، آرش افشین، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان )، شجاع خلیل زاده ، رسول کر(مس کرمان)، سید رضا طلبه ، علی مرزبان (فولاد نطنز)، احسان حاج صفی (سپاهان)، مهدی دغاغله ، حسین ابراهیمی ، محسن مسلمان (ملوان بندر انزلی)، کریم انصاری فر(سایپا البرز)، سید ایمان موسوی (مقاومت شهید سپاسی)، محمدرضا زینال خیری (شهرداری تبریز) ، میلاد نصرتی (داماش لرستان).

بازیکنان دعوت شده باید راس ساعت 18 روزجمعه 13 اسفند در کمپ تیم های ملی خود را  به سرپرست تیم امید معرفی کنند. تیم امید ایران روز 15 اسفند به قرقیزستان اعزام می شود و درتاریخ 18 اسفند در دیداربرگشت مقابل قرقیزستان قرار می گیرد. تیم کشورمان دیدار رفت مرحله سوم مقدماتی المپیک را با یک گل در ورزشگاه آزادی مقابل قرقیزستان به برتری دست یافت.
کد مطلب 1264748

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