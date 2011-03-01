فرماندار جدید کردکوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاو سیاسی امنیتی استاندار گلستان عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری کردکوی افزود: شاخص ما فقط یک چیز آن هم مقام معظم رهبری است.

علیرضا جمشیدی افزود: مسئولیتها امانت هستند و همه ما باید این امانت را حفظ کنیم.

وی نظام دینی ما را نظام خدمتگذاری نامید و افزود : فرمانداران ما، گفتمان امام و رهبری دارند و با آدمهای مال اندوز، زیاده خواه، دور هستند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افزود: امروز فرماندار نظام دینی با تاْسی از پیامبر اکرم (ص) دارد و آقای رئیس جمهور تمام همش این است که عدالت در مورد همه اجرا شود .

جمشیدی سعی رئیس جمهور را داشتن یک نظام اجتماعی عادل در انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: کشورهای استعمارگر قصد دارند با طرفندهای غلط خود طرحهای داخل ایران مثل هدفمند سازی یارانه ها را برهم بزنند مخصوصا سران فتنه که بیشترین فشار دراین طرح داشتند اما موفق نشدند .



حیدرعلی احمدی فرماندار سابق کردکوی نیز گفت: در مملکتی که امام زمان صاحب آن بوده و ولی فقیه جامع الشرایط سکان هدایت را بعهده دارد و خدمت از اهم واجبات است.

وی اظهار داشت: دولت در طول این چند سال خدمات زیادی در بخش های مختلف از جمله اداره های مسکن و شهر سازی، میراث فرهنگی و ... شهرک صنعتی انجام داد.

احمدی هماهنگی بین دستگاههای شهرستان کردکوی را بهترین تعامل با همدیگر دانست و افزود: این تعامل و هماهنگی باعث رشد شهرستان ومدیران وو دارای رتبه استانی و کشوری شد.

رمضانعلی الیاسی فرماندار جدید کردکوی نیز گفت: برای خدمت واجرای اوامر دولت از تمام ظرفیتهای شهرستان در جهت توسعه آن تلاش می کنم.