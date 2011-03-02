نگران روابط با شورای همکاری خلیج فارس هستم

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنتارا، سورین پیتسوان گفت: ما در این مدت اتفاقات خاورمیانه و شمال آفریقا را به نگرانی دنبال کرده ایم و از آنجا که روابط آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس در حال گسترش است و دو اتحادیه فعالیتها و پروژه های بسیاری در پیش رو دارند تمرکز ما بیشتر بر روی تاثیرات بحرانها بر روی این اتحادیه بوده است.

سورین پیتسوان افزود: من ازسلطان بحرین می خواهم اشتباه دیگر رهبران منطقه را تکرار نکرده و از طریق گفتگو و راههای مسالمت آمیز اختلاف خود با معترضان را حل کند.

وی افزود: آسه آن به دنبال عقد پیمان تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس بوده و در آینده منتظر همکاریهای وسیعی در زمینه های کشاورزی، جهانگردی، سرمایه گذاری و آموزشی است بنا براین هرگونه ناپایداری در این منطقه ما را نگران می کند.

ناآرامیهایی که از تونس و مصر آغاز شده است تا به امروز دهها هزار شاغل و دانشجوی کشورهای عضو آسه آن را مستقیما تحت تاثیر قرار داده و عملیات خروج آنها از این مناطق بحران زده برای این کشورها هزینه های هنگفتی در پی داشته است. همچنین بالا رفتن قیمت نفت و گاز و اختلاطاتی که در تولید و انتقال منابع انرژی ایجاد شده است نیز بر روی اقتصاد کشورهای اتحادیه آسه آن تاثیر گذاشته است.

شورای همکاری خلیج فارس را 6 کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت عمان و قطر تشکیل می دهند.