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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۹

دبیرکل آسه آن :

نگران روابط با شورای همکاری خلیج فارس هستم

نگران روابط با شورای همکاری خلیج فارس هستم

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: دبیرکل اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) گفت که کیفیت روابط این اتحادیه با شورای همکاری خلیج فارس تحت تاثیر بحرانهای اخیر در کشورهای عربی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنتارا، سورین پیتسوان گفت: ما در این مدت اتفاقات خاورمیانه و شمال آفریقا را به نگرانی دنبال کرده ایم و از آنجا که روابط آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس در حال گسترش است و دو اتحادیه فعالیتها و پروژه های بسیاری در پیش رو دارند تمرکز ما بیشتر بر روی تاثیرات بحرانها بر روی این اتحادیه بوده است.

 سورین پیتسوان افزود: من ازسلطان بحرین می خواهم اشتباه دیگر رهبران منطقه را تکرار نکرده و از طریق گفتگو و راههای مسالمت آمیز اختلاف خود با معترضان را حل کند.
 
وی افزود: آسه آن به دنبال عقد پیمان تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس بوده و در آینده منتظر همکاریهای وسیعی در زمینه های کشاورزی، جهانگردی، سرمایه گذاری و آموزشی است بنا براین هرگونه ناپایداری در این منطقه ما را نگران می کند.
 
ناآرامیهایی که از تونس و مصر آغاز شده است تا به امروز دهها هزار شاغل و دانشجوی  کشورهای عضو آسه آن را مستقیما تحت تاثیر قرار داده و عملیات خروج آنها از این مناطق بحران زده برای این کشورها هزینه های هنگفتی در پی داشته است.
 
همچنین بالا رفتن قیمت نفت و گاز و اختلاطاتی که در تولید و انتقال منابع انرژی ایجاد شده است نیز بر روی اقتصاد کشورهای اتحادیه آسه آن تاثیر گذاشته است.
 
شورای همکاری خلیج فارس را 6 کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت عمان و قطر تشکیل می دهند.
کد مطلب 1264753

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