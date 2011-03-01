بهره برداری از پنج پایگاه امداد و نجات در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، یحیی زینالپور بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این پایگاه که در مسجد روستای عین الروم اشنویه با اعلام این خبر افزود: پایگاه های امداد و نجات مهاباد، نقده، جلدیان - پیرانشهر، چالدران و پایگاه دریایی ارومیه در نیمه نخست سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

حسین زاده سرپرست فرمانداری اشنویه هم در این مراسم احداث پایگاه امداد و نجات جاده ای را گام مهمی در کاهش تلفات انسانی دانست.

پایگاه امداد و نجات در 23 کیلومتری جاده اشنویه - ارومیه با زیربنای 220 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 850 میلیون ریال احداث شده است.

در این مراسم از خانواده مرحوم احمد نعمتی که زمین پایگاه امداد و نجات اشنویه را اهدا کرده بود با اهدای لوح قدردانی شد.