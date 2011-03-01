  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۱

بهره برداری از پنج پایگاه امداد و نجات در آذربایجان غربی

بهره برداری از پنج پایگاه امداد و نجات در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از احداث پنج پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر در مناطق مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، یحیی زینالپور بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این پایگاه که در مسجد روستای عین الروم اشنویه با اعلام این خبر افزود: پایگاه های امداد و نجات مهاباد، نقده، جلدیان - پیرانشهر، چالدران و پایگاه دریایی ارومیه در نیمه نخست سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

حسین زاده سرپرست فرمانداری اشنویه هم در این مراسم احداث پایگاه امداد و نجات جاده ای را گام مهمی در کاهش تلفات انسانی دانست.

پایگاه امداد و نجات در 23 کیلومتری جاده اشنویه - ارومیه با زیربنای 220 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 850 میلیون ریال احداث شده است.

در این مراسم از خانواده مرحوم احمد نعمتی که زمین پایگاه امداد و نجات اشنویه را اهدا کرده بود با اهدای لوح قدردانی شد.

کد مطلب 1264755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها