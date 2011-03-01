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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۳

نیروهای عمانی در مرز با امارات مستقر شدند

نیروهای عمانی در مرز با امارات مستقر شدند

یک مسئول در سلطان نشین عمان که نامش را فاش نکرد از استقرار نیروهای امنیتی در مرز با امارات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، یک مسئول عمانی که نامش را فاش نکرد گفت : نیروهای ارتش در شمال مسقط و نزدیکی مرز با امارات متحده عربی مستقر شده اند.

از سوی دیگر برای دومین روز متوالی تظاهرات و اعتراضات مردمی در شهر صحارادامه یافت.در این تظاهرات یک نفر با گلوله پلیس زخمی شد نیروهای امنیتی اقدام به تیراندازی هوایی کردند که منجر به زخمی شدن یک نفر شد.

دراین تظاهرات همچنین یک مرکز تجاری به آتش کشیده شد. یکی از تظاهرات کنندگان تعداد معترضین امروز را بیش از صدها نفر ذکر کرد.

شایان ذکر است که اخبار درباره کشته شدگان تظاهرات روزهای قبل ضد و نقیض است. برخی منابع از کشته شدن شش نفر خبر دادند، اما منابع حکومتی این تعداد را یک نفر دانستند.

کد مطلب 1264758

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