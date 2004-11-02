اشاره اي به بنيانهاي منطق جديد

خبرگزاري "مهر- گروه دين و انديشه : منطق جديد با كارهاي دو فيلسوف و رياضيدان پيوند مي خورد: فرگه و راسل. از زمان دكارت و جانشينان او در قرن هفدهم به بعد، دل مشغولي عمده فيلسوفان بحث معرفت بوده است : يعني چه مي توانيم بدانيم و چطور مي دانيم و چرا حق داريم قائل به معتقداتي باشيم كه واجد هستيم. اما با فرگه معنا جاي معرفت را گرفت و بدين جهت مي توان گفت كه منطق جديد با بحث معنا در ارتباط بود.





تا پيش از فرگه قوانين منطق، قوانين فكر تلقي مي شند يعني اموري تلقي مي شدند كه با فرايندهاي ذهني سروكار دارند. فرگه اما پي برد اين چنين نيست يعني صحت و اعتبار برهان - يعني صدق اين كه چه چيز از چه چيز لازم مي آيد يا نمي آيد - ممكن نيست وابسته به اموري امكاني در روان آدمي باشد

يكي از نقايص منطق ارسطويي كه از عهد باستان تا قرن نوزدهم غلبه داشت عدم كليت تام آن بود. فرگه و راسل اين نقيصه را برطرف كردند و موفق به بيان مقدماتي شدند كه بيشتر علم حساب از آنها قابل استنتاج بود

يكي از نكاتي كه منطق جديد بسيار بر آن تأكيد مي كند فرق ميان مفهوم و مدلول است. غرض از مدلول هر نام، شيئي است كه به آن ، نام اعطا مي شود. اما مفهوم هر نام عبارت است از سهم آن در افاده معنا. اين فرق در برخي موارد اهميت پيدا مي كند. عموماً آنچه در مورد هر نام براي ما اهميت دارد، چيزي است كه نام، نماينده آن است. ولي برخي مواقع اهميت دارد كه ميان مفهوم و مدلول فرق بگذاريم

منطق جديد هم اكنون نفوذ و تأثير جدي در فلسفه دارد و بسياري از مباحثي كه فيلسوفان معاصر (بخصوص در فلسفه انگلوساكسون) مطرح مي كنند با مباحث مهم منطق جديد اشتراكات فراواني دارند

تا پيش از فرگه قوانين منطق، قوانين فكر تلقي مي شند يعني اموري تلقي مي شدند كه با فرايندهاي ذهني سروكار دارند. فرگه اما پي برد اين چنين نيست يعني صحت و اعتبار برهان - يعني صدق اين كه چه چيز از چه چيز لازم مي آيد يا نمي آيد - ممكن نيست وابسته به اموري امكاني در روان آدمي باشد. يكي از مهمترين كارهاي فرگه اين بود. در اين راستا او لازم مي ديد كه به كتابي از فيسلوف معروف آلماني هوسرل در باب علم حساب حمله برد. در اين كتاب هوسرل منطق را نظريه اي در باره قوه حكم يا داوري معرفي كرده بود. پيروان اصالت معنا ( ايده آليستها ) هم با اين چشم به منطق نگاه مي كردند. فرگه اما اصرار داشت كه منطق يكسره عيني است و به هيچ عنوان فرايندي رواني به حساب نمي آيد. او معتقد بود مجموعه هايي كه اعداد را به آنها بر مي گردانيم ذواتي هستند به كلي عيني لذا منطق كاملاً از روانشناسي جداست و گزاره هاي منطقي حقايقي هستند عيني كه ذهن قادر به دريافت آنهاست اما صحت و اعتبارشان به هيچ وجه به ويژگيهاي تفكر بستگي ندارد.نحوه كار فرگه و راسل متضمن دو نكته بود. اول اين كه تعريف مفاهيم حساب صرفاً در چارچوب منطق است و دوم آن كه حساب از مقدمات صرفاً منطقي قابل استنتاج است. يكي از نقايص منطق ارسطويي كه از عهد باستان تا قرن نوزدهم غلبه داشت عدم كليت تام آن بود. فرگه و راسل اين نقيصه را برطرف كردند و موفق به بيان مقدماتي شدند كه بيشتر علم حساب از آنها قابل استنتاج بود. علم منطق از زمان ارسطو تا قرن نوزدهم چندان تغييري از جهت مباني نكرده بود اما با فرگه و راسل وارد عصر تازه اي گشت. راسل هم بعد با كمك استادش آلفرد نورث وايتهد كتابي به نام "پرينكيپا متمتيكا" نوشت و سعي كرد كار استنتاج رياضيات از منطق را پايان دهد.يكي از نكاتي كه منطق جديد بسيار بر آن تأكيد مي كند فرق ميان مفهوم و مدلول است. غرض از مدلول هر نام، شيئي است كه به آن ، نام اعطا مي شود. اما مفهوم هر نام عبارت است از سهم آن در افاده معنا. اين فرق در برخي موارد اهميت پيدا مي كند. عموماً آنچه در مورد هر نام براي ما اهميت دارد، چيزي است كه نام، نماينده آن است. ولي برخي مواقع اهميت دارد كه ميان مفهوم و مدلول فرق بگذاريم. مثالي كه فرگه شخصاً بدان علاقه داشت كوكب صباحي يا صبحگاهي و كوكب مسايي يا شامگاهي بود. مي دانيم كه غرض از هر دو نام در واقع سياره زهره است. اگر كسي بگويد: كوكب صباحي همان كوكب شامگاهي است" و ما مدلول را معناي اين دو گفته بگيريم آنچه او مي گويد جز اين از كار در نمي آيد كه " زهره ، زهره است" . يعني توضيح واضح يا همانگويي بي فايده ، در حالي كه اين واقعيت كه كوكب صبحگاهي همان كوكب شبانگاهي است يكي از اكتشافات مهم بوده است. بنابراين در اين كاربرد لفظي، معناي گفته مدلول آن - يعني خود شيء - نيست و مفهوم آن به شمار مي رود.از اين رو فرگه تصور معنا را به دو تأويل تجريه كرد كه اين دو نه تنها با هم متفاوتند بلكه گفته اي ممكن است داراي يكي از آن دو باشد و ديگري را نداشته باشد؛ يعني ممكن است مفهوم داشته باشد ولي مدلول نداشته باشد. مانند "پادشاه كنوني فرانسه" كه واجد مفهوم ولي فاقد مدلول است، زيرا ما به ازايي ندارد و كسي به اين اسم نيست. علاوه بر آن، عباراتي ديگر موجودند كه در جمله داراي عملكردند و در شروط صدق جمله سهمي بر عهده دارند ولي بر چيزي دلالت نمي كنند مثال بارز و واضح اين قبيل عبارات ، بخشهاي معمولي جملات مانند "خوب است" و " بد است" هستند كه فرگه اسمشان را عبارات ناقص گذاشته است. چون ذاتاً فاقد مدلولند اما در اينكه مفهومي به جمله بدهند و از طريق اين مفهوم، مدلولي بر آن ايجاد كنند سهم دارند.گفتيم كه عباراتي چون: " پادشاه كنوني فرانسه" بر چيزي دلالت نمي كنند حال پرسش اين است كه " "چگونه اين عبارت مي تواند معنايي داشته باشد؟" . پاره اي از فيسلوفان مثل فيلسوف آلماني ماينونگ بر اين عقيده بودند كه اين عبارات به آنچه ماينونگ اسمش را "ذوات متقرر " گذاشت بود دلالت مي كنند. راسل اين حرف را درست نمي دانست و معتقد بود چنين عباراتي در واقع به طور پنهان ادعاهايي مطرح مي كنند وبدين جهت راهي براي انتقال آنها به زباني ديگر نشان داد. او عباراتي چون " پادشاه كنوني فرانسه كل " را اين گونه تغيير داد كه :" يك چيز و تنها يك چيز وجود دارد كه بر فرانسه حكم مي راند و اين چيزي كه بر فرانسه حكم مي راند هرچه هست كل است". منطق جديد هم اكنون نفوذ و تأثير جدي در فلسفه دارد و بسياري از مباحثي كه فيلسوفان معاصر (بخصوص در فلسفه انگلوساكسون) مطرح مي كنند با مباحث مهم منطق جديد اشتراكات فراواني دارند.