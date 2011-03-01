265 طرح محرومیت زدایی برکت در استان خوزستان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح‌ها طبق فرامین ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از مجموع 436 طرح محرومیت‌زدایی با اعتباری بالغ بر 1800 میلیارد ریال توسط موسسه بنیاد برکت در مناطق محروم عشایری شهرستان‌های اندیکا، لالی و مسجد سلیمان با مشارکت استانداری خوزستان از سال 1387 هدفگذاری شده است.

این طرح ها شامل ساخت خانه محرومان، احداث مرکز بهداشت روستایی، ساخت مدرسه، جاده‌سازی، آبرسانی، برق رسانی، مخابرات، مسجد و همچنین طرح‌های اقتصادی و کشاورزی به ویژه در بخش کتک است که در روزهای سه‌شنبه دهم و چهارشنبه یازدهم اسفندماه توسط مسئولان موسسه بنیاد برکت و استانداری خوزستان به بهره‌برداری می رسد.

طرح اتمام شده با صرف اعتباری بیش از 925 میلیارد ریال احداث شده که علاوه بر ایجاد اشتغال برای بیش از 11 هزار نفر، مرتفع کننده مشکلات 707 روستا در مساحتی حدود 6 هزار کیلومتر مربع با جمعیتی بالغ بر 90 هزار نفر است.

موسسه بنیاد برکت با هدف محرومیت‌زدایی از چهره جامعه اسلامی در حوزه‌های مدرسه سازی و زیربنایی و همچنین توسعه اقتصادی با رویکرد فراهم آوردن امکان مشارکت مردم به ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن به اقشار محروم جامعه طبق فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری از آذرماه 1386 فعالیت خود را آغاز کرده است.

این موسسه علاوه بر احیای مناطق محروم شهرستان‌های اندیکا، لالی و مسجد سلیمان، هم‌اکنون با پشتیبانی و حمایت مالی از کارآفرینان مناطق محروم 19 استان کشور، صدها طرح تولیدی، صنعتی و کشاورزی با محوریت اشتغالزایی هدف‌گذاری شده است.