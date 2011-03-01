نخست وزیر مالزی عازم استرالیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، در بیانیه ای که وزارت خارجه مالزی امروز سه شنبه منتشر کرد آمده است این سفر در پاسخ به بازدید نخست وزیر استرالیا از مالزی در سال گذشته انجام می شود.

این بیانیه هدف از این سفر را تقویت بیش از نیم قرن روابط دو کشور و همچنین موقعیتی مناسب برای تبادل نظر دو طرف در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی دانسته است.

دیدار نخست وزیر و مقامات بلند پایه دو کشور در خانه مجلس استرالیا واقع در کانبرا پایتخت این کشور و طی یک مراسم خوشآمدگویی رسمی انجام خواهد شد.

در این سفر وزرای امور خارجه و آموزش و پرورش و تربیت بدنی مالزی نخست وزیر را همراهی خواهند کرد.

بر اساس این بیانیه، تبادلات تجاری بین مالزی و استرالیا در سال 2010 با 16 درصد افزایش نسبت به سال2009 پیشرفت چشمگیری داشته است.