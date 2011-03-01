رئیس جمهور سوئیس: خلع سلاح از اولویت های سیاست خارجی سوئیس است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، در این ملاقات طرفین راههای گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه های مختلف سیاسی اقتصادی و فرهنگی و همچنین آخرین تحولات بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

صالحی در این ملاقات با اشاره به چند دهه سابقه روابط دوجانبه میان ایران و سوئیس اظهار داشت: فضاها و نقاط مشترک فراوانی برای همکاری وجود دارد که باید کشف و فعال شوند.

کالمیری نیز که همزمان سمت وزیرخارجه سوئیس را نیز برعهده دارد با اشاره به نکات مهم سخنان دکتر صالحی در کنفرانس خلع سلاح گفت: خلع سلاح هسته ای از اولویت های سیاست خارجی سوئیس است و این معضل جهانی همکاری جمعی جهانی می طلبد.

لازم به ذکر است رئیس جمهور سوئیس به عنوان رئیس کنفدراسیون سوئیس به مدت یک سال از سوی مجلس این کشور انتخاب می شود.