قطعه دوم چهار خطه داران - دورود افتتاح می شود

امیر حمزه حقی آبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همزمان با سفر دور سوم هیئت دولت به استان لرستان 22 پروژه بزرگ در سطح شهرستانهای مختلف استان افتتاح خواهد شد.

وی اعتبار این پروژه را 48 میلیارد و 500 میلیون تومان ذکر کرد و بیان داشت: این پروژه ها در بخش های کشاورزی، مسکن مهر، مسکن روستایی، آموزشی، ورزشی، عمران شهری و زیربنایی خواهند بود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین برای افتتاح تعدادی از این پروژه ها تسهیلاتی بالغ بر 250 میلیارد تومان اعطا شده است.

حقی آبی بهره برداری از قطعه دوم چهار خطه دورود - داران را از جمله پروژه های افتتاحی در سفر دولت دانست و بیان داشت: برای احداث این چهارخطه اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی همچنین به بهره برداری از بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر اشاره کرد و گفت: برای بهره برداری از این بیمارستان نیز اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان صرف شده است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان به بهره برداری از روگذر ولیعصر(عج) خرم آباد اشاره کرد و گفت: برای احداث این پروژه عمران شهری نیز اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و 900 میلیون تومان هزینه شده است.

حقی آبی ایستگاه پمپاژ و خط اصلی فاضلاب نورآباد و آب رسانی به سراب دوره را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در سفر دولت برشمرد و گفت: همچنین در سفر رئیس جمهوری به استان مخزن آب شرب 5 هزار مترمکعبی شهر نورآباد با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون تومان افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: در این سفر همچنین آموزشگاه 15 کلاسه آیت الله کاشانی خرم آباد و مجتمع شبانه روزی این شهرستان با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.