بررسی روابط تهران و بلگراد در دیدار وزرای خارجه ایران و صربستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی در این دیدار با اشاره به روابط سیاسی دو کشور ظرفیت بالقوه همکاری ها و مبادلات تجاری و اقتصادی فیمابین را فراتر از میزان فعلی دانست و ضرورت تقویت مناسبات اقتصادی ، فناوری و علمی را خاطرنشان کرد.

وی گفت: دو کشور می توانند مکمل یکدیگر باشند و در زمینه انرژی ، فناوری و صنایع نیازهای یکدیگر را برطرف سازند.

یرمیک وزیر خارجه صربستان نیز ایران را کشوری تمدن ساز خواند و اظهار داشت که بلگراد علاقمند است روابط و همکاری ها با تهران را تعمیق بخشد.

وزیرخارجه صربستان همچنین ظرفیت همکاری های اقتصادی دو کشور را بسیار بالا خواند و افزود: ما ایران را کشور دوست می دانیم و مایلیم همکاری با ایران به عنوان یک شریک مطمئن ارتقا یابد.

در این دیدار همچنین همکاری های فرهنگی و پارلمانی مورد توجه طرفین قرار گرفت و دکتر صالحی و یرمیک بر استمرار تبادل هیئت های پارلمانی تاکید و توافقات فرهنگی دو کشور را به عنوان مبنایی برای توسعه مناسبات دو کشور در سایر زمینه ها مهم توصیف کردند.



در این دیدار آخرین تحولات منطقه و بین المللی از جمله اوضاع در شمال آفریقا ، خاورمیانه و کوزوو مورد بررسی قرار گرفت و بر همکاری ها و رایزنی های دو کشور در مجامع بین المللی بویژه عدم تعهد تاکید شد.