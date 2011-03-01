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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-23/

بررسی روابط تهران و بلگراد در دیدار وزرای خارجه ایران و صربستان

بررسی روابط تهران و بلگراد در دیدار وزرای خارجه ایران و صربستان

علی اکبر صالحی و یرمیک وزرای خارجه ایران و صربستان روز سه شنبه در حاشیه برگزاری کنفرانس خلع سلاح در ژنو دیدار و آخرین وضعیت روابط دو جانبه تهران بلگراد و راههای گسترش بیش از پیش همکاری های فیمابین را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی در این دیدار با اشاره به روابط سیاسی دو کشور ظرفیت بالقوه همکاری ها و مبادلات تجاری و اقتصادی فیمابین را فراتر از میزان فعلی دانست و ضرورت تقویت مناسبات اقتصادی ، فناوری و علمی را خاطرنشان کرد.
 
وی گفت: دو کشور می توانند مکمل یکدیگر باشند و در زمینه انرژی ، فناوری و صنایع نیازهای یکدیگر را برطرف سازند.
 
یرمیک وزیر خارجه صربستان نیز ایران را کشوری تمدن ساز خواند و اظهار داشت که بلگراد علاقمند است روابط و همکاری ها با تهران را تعمیق بخشد.
 
وزیرخارجه صربستان همچنین ظرفیت همکاری های اقتصادی دو کشور را بسیار بالا خواند و افزود: ما ایران را کشور دوست می دانیم و مایلیم همکاری با ایران به عنوان یک شریک مطمئن ارتقا یابد.
 
در این دیدار همچنین همکاری های فرهنگی و پارلمانی مورد توجه طرفین قرار گرفت و دکتر صالحی  و یرمیک بر استمرار تبادل هیئت های پارلمانی تاکید و توافقات فرهنگی دو کشور را به عنوان مبنایی برای توسعه مناسبات دو کشور در سایر زمینه ها مهم توصیف کردند.

در این دیدار آخرین تحولات منطقه و بین المللی از جمله اوضاع در شمال آفریقا ، خاورمیانه و کوزوو مورد بررسی قرار گرفت و بر همکاری ها و رایزنی های دو کشور در مجامع بین المللی بویژه عدم تعهد تاکید شد.
کد مطلب 1264767

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