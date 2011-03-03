68 هزار واحد خون در گیلان اهداء شد

علی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از تائید نهایی و انجام تمامی آزمایشات لازم این واحدهای خونی و فرآورده های آن در بین 30 بیمارستان استان توزیع شد.

وی همچنین اظهارداشت: از مشکلاتی که امروزه در بخش های مختلف استانی و کشوری وجود دارد، هدر رفت بخش قابل ملاحظه ای از خون آماده به مصرف است که باید با برگزاری همایش های مختلف بتوان از خون و فرآورده های آن مصرفی درست و بهینه داشت.

مدیرعامل پایگاه انتقال خون گیلان به چگونگی استفاده از کیسه خون برای نوزادان و اطفال اشاره کرد و گفت: در گذشته تنها بخشی از یک کیسه به نوزادان تزریق و بقیه آن دور ریخته می شد که با استفاده از کیسه های خون مخصوص می توان با تقسیم یک واحد خون علاوه بر کاهش مصرف خون شرایطی را فراهم کرد که یک نوزاد در دفعات مختلف تزریق خون تنها از یک شخص خون دریافت کند که این امر خود دارای مزایای فراوانی است.

وی در ادامه با بیان اینکه مدت مصرف پلاکت چهارروز و خون های اهدایی سه روز است، اظهارامید واری کرد: با انجام توسعه غربالگری و به روز کردن این فعالیت ها شاهد نتایج هرچه بهتر و بیشتر در این بخش خواهیم بود.