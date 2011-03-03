  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۵

طی سال جاری؛

68 هزار واحد خون در گیلان اهداء شد

68 هزار واحد خون در گیلان اهداء شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل پایگاه انتقال خون استان گیلان از اهدای 68 هزار و 528 واحد خون تا پایان بهمن ماه سال جاری در استان خبر داد.

علی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از تائید نهایی و انجام تمامی آزمایشات لازم این واحدهای خونی و فرآورده های آن در بین 30 بیمارستان استان توزیع شد.
 
وی همچنین اظهارداشت: از مشکلاتی که امروزه در بخش های مختلف استانی و کشوری وجود دارد، هدر رفت بخش قابل ملاحظه ای از خون آماده به مصرف است که باید با برگزاری همایش های مختلف بتوان از خون و فرآورده های آن مصرفی درست و بهینه داشت.
 
مدیرعامل پایگاه انتقال خون گیلان به چگونگی استفاده از کیسه خون برای نوزادان و اطفال اشاره کرد و گفت: در گذشته تنها بخشی از یک کیسه به نوزادان تزریق و بقیه آن دور ریخته می شد که با استفاده از کیسه های خون مخصوص می توان با تقسیم یک واحد خون علاوه بر کاهش مصرف خون شرایطی را فراهم کرد که یک نوزاد در دفعات مختلف تزریق خون تنها از یک شخص خون دریافت کند که این امر خود دارای مزایای فراوانی است.
 
وی در ادامه با بیان اینکه مدت مصرف پلاکت چهارروز و خون های اهدایی سه روز است، اظهارامید واری کرد: با انجام توسعه غربالگری و به روز کردن این فعالیت ها شاهد نتایج هرچه بهتر و بیشتر در این بخش خواهیم بود.
کد مطلب 1264768

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها