ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز از 20 فروردین آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه شماره 725 شورای عالی آموزش و پرورش، دبیرستان ماندگار البرز منطقه 6 تهران به واسطه‌ پرورش شخصیت‌های برجسته‌ علمی و ادبی در سطح ملی و جهانی و با برخورداری از امکانات آموزشی و پرورشی مناسب، آماده‌ پذیرش دانش‌آموزان مستعد در پایه اول متوسطه از میان تمام دانش‌آموزان پسر شهر تهران در سال تحصیلی 91ـ1390 است.

بر این اساس، 20 فروردین لغایت 20 اردیبهشت 90، به عنوان زمان ثبت‌نام در آزمون ورودی این دبیرستان اعلام شده است همچنین، ساعت 9 صبح روز جمعه 27 خرداد 90، زمان برگزاری آزمون ورودی اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی خیابان انقلاب، چهارراه کالج، کوچه البرز، دبیرستان ماندگار البرز مراجعه کرده یا با تلفن‌های 66461414 و 66483636 تماس بگیرند همچنین متقاضیان می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری، به نشانی اینترنتی www.mandegar alborz.ir مراجعه کرده و در این آزمون ثبت‌نام کنند.

متقاضیان ثبت‌نام باید برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ 12 الی 19 خرداد 90، از ساعت 14:30 لغایت 18 به دبیرستان البرز مراجعه و نسبت به دریافت کارت اقدام کنند.

مواد آزمون ورودی این دبیرستان شامل «تعلیمات دینی»، 15 سؤال با ضریب 2، «ادبیات فارسی»، 15 سؤال با ضریب 3، «عربی»، 15 سؤال با ضریب 2، «ریاضی»، 20 سؤال با ضریب 4، «علوم»، 20سؤال با ضریب 3 و «زبان انگلیسی»، 15 سؤال با ضریب 2 خواهد بود؛ این آزمون به صورت "تستی " و از محتوای دروس سال سوم راهنمایی است.

