به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و السد قطر در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:30 دقیقه امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که نیمه اول این دیدار با برتری محسوس شاگردان پرویز مظلومی همراه بود. حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* با وجود اینکه انتظار می رفت برای حمایت از نماینده ایران تماشاگران زیادی به ورزشگاه آزادی بیایند اما حدود 25 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند و به تشویق تیم استقلال پرداختند.

* بازیکنان دو تیم السد و استقلال قبل از شروع بازی به همراه اعضای کادر فنی حلقه اتحاد تشکیل دادند.

* علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، علی فتح الله زاده سرپرست استقلال، امیدوار رضایی و کاظم اولیایی از جمله تماشاگران ویژه این دیدار بودند.

* تماشاگران استقلال بنر بزرگی از مرحوم جورابلو لیدر فقید این باشگاه را به همراه داشتند و یاد و خاطره اش را گرامی داشتند.

* هواداران استقلال به محض ورود بازیکنان به شدت آنها را مورد تشویق قرار دادند.

* سقف اکثر جایگاه های ورزشگاه آزادی چکه می کرد که در جایگاه خبرنگاران نیز همین مشکل وجود داشت. این در حالی بود که تعدادی از خبرنگاران قطری در ورزشگاه حضور داشتند.

* بازیکنان السد پس از دریافت گل به شدت به داور اعتراض کردند و معتقد بودند که توپ ابتدا به دست دسوزا برخورد کرده است و سپس مجیدی توپ را وارد دروازه کرده است.

* محمد محمدی که در تمرینات روزهای گذشته استقلال حضور نداشت در کمال تعجب دروازه بان دوم استقلال در این دیدار است و در فهرست 18 نفره قرار دارد.