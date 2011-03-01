تعرفه عوارض محلی شهرداریها یکسان سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سلیمان حیدری دلگرم در کارگروه منطقه ای بررسی منابع درآمدی پایدار و تعرفه‌های عوارض محلی شهرداری‌ها در همدان گفت: با توجه به تنوع عوارض سالیانه شهرداری های کشور و مسائل و مشکلات ناشی از آن، یکسان سازی عوارض به وزارت کشور پیشنهاد خواهد شد.

دلگرم افزود: با پیشنهاد مدیران کل دفاتر شهری استانداریها، وزارت کشور استانها را به شش منطقه تقسیم کرده است که با یکدیگر برای بررسی تعرفه‌های عوارض شهرداری اقدام می کنند.

سلیمان حیدری دلگرم افزود: استانهای خوزستان، ایلام، همدان، کرمانشاه و مرکزی یک منطقه را تشکیل می‌دهند که این کارگروه به تعیین تعرفه‌های یکنواخت عوارض و درآمدهای با ثبات شهرداریها می‌پردازد.

وی افزود: جلسه نخست این کارگروه در استان مرکزی تشکیل شد و این جلسه نیز به منظور بررسی تبصره‌ها و مواد تعرفه‌های عوارض و درآمد شهرداری تشکیل شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری همدان اظهار داشت: این کارگروه جلسات دیگری نیز دارد تا نتیجه آن به جلسه وزارت کشور برای اصلاح ارائه ‌شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت امکان پیشنهاد تخفیف عوارض برای شهروندان نمونه مطرح خواهد شد، گفت: شهروندان عادی و شهروندان نمونه باید از هم تشخیص داده شوند.

دلگرم با بیان اینکه شهرداری یک سازمان است نه یک فرد، گفت: شهرداری می‌تواند با برنامه‌ریزی منسجم به امور خود به درستی رسیدگی کند.

وی گفت: بر اساس پیشنهاد مطرح شده بیشترین تخفیف عوارض به شهروندانی تعلق می‌گیرد که نیمه اول سال نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام کنند.