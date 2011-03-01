کرمان آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سیف الهی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: میهمانان نوروزی در بدو ورود به کرمان می‌توانند نقشه شهر و اطلاعات ضروری و گردشگری کرمان را از طریق بولوتوث تلفن همراه خود دریافت کنند.

وی تصریح کرد: در این نقشه اماکن تاریخی و گردشگری شهر، اماکن عمومی، بیمارستانها، داروخانه، هتل وسایر اطلاعات ضروری مشخص شده است و مسافران به راحتی می‌توانند با استفاده از این اطلاعات اقامت راحتی در این شهر داشته باشند.

وی به افزایش حجم زباله های خانگی در روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: حجم زباله ها در پایان سال در مقایسه با روزهای عادی سال از 350 تن به میزانی در حدود هزار و 500 تن می رسد، لذا به منظور تنظیف سطح شهر و راحتی شهروندان، شهرداری تمام امکانات خود را با همکاری سازمان بازیافت و سازمان موتوری شهرداری برای جمع آوری زباله ها انجام می دهد.

شهردار کرمان تصریح کرد: طرح 137 نیز به منظور پاکسازی عمومی در سطح شهر و با بکار گیری نیروی انسانی و ماشین‌آلات لازم از ابتدای اسفند ماه سال جاری آغاز شده است.

وی تصریح کرد: شهروندان کرمانی می توانند از طریق شماره تلفن 137نیز مشکلات تنظیف معابر خود و یا سایر موارد شهری را با ما در میان گذارند.

شهردار کرمان با اشاره به اینکه شهرداری کرمان به عنوان معاون اسکان ستاد تسهیلات نوروزی در ایجاد و آماده سازی کمپ‌های نوروزی ویژه مسافران و فضای بهداشتی اطراف آنها همکاری دارد، خاطرنشان کرد: عمده فعالیت شهرداری در مجموعه پردیسان قائم به عنوان مرکزاصلی استقرار میهمانان نوروزی در حال انجام است علاوه بر این که پارک مادر، پارک شهید مطهری، پارک شورا، پارک جنگلی شهید باهنر و پارک تازه احداث شده مسافر در ورودی شهر کرمان نیز با امکانات ویژه ای مثل آماده سازی سرویس های بهداشتی و سکوهای استقرار برای این منظور آماده شده اند.

شهردار کرمان ادامه داد: برای ایام نوروز شهرداری علاوه بر تعمیر سرویس های بهداشتی موجود چند سرویس بهداشتی جدید را به مجموعه سرویس های این شهر اضافه شده است.

وی ادامه داد: هشت مجموعه سرویس بهداشتی سیار در مناطق گردشگری شهر نیز اضافه می شود.

سیف الهی با بیان این مطلب که حوزه فرهنگی و روابط عمومی شهرداری کرمان نیز برنامه های فرهنگی را برای ایام نوروز در نظر گرفته اند گفت: برگزاری جشنواره سفره های هفت سین و اجرای برنامه های فرهنگی، نمایشی و موسیقی در پارک های سطح شهر کرمان از دیگر برنامه های شهرداری در ایام نوروز است.

شهردار کرمان در خصوص جمع آوری متکدیان در روزهای پایانی سال گفت: با همکاری فرمانداری کرمان شهرداری خودورهای ویژه ای را برای جمع آوری متکدیان در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: پس از جمع آوری، متکدیان بر اساس جنس، سن، تبعیت، اعتیاد، بی سرپرست، کودکان کار به دستگاهای متولی ارجاع داده می شوند.

سیف‌الهی با بیان این که مجوز حفاری برای شرکت های حفار تا پایان سال توسط شهرداری های مناطق صادر نمی شود، از لکه گیری معابر حفاری شده و از نصب 10 پل عابر پیاده در مناطق مختلف شهر کرمان تا پایان سال خبر داد.

